GÜNCELLEME - Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı: 8 yaralı

AMMAN (AA) - Ürdün'ün Ceraş kentinde bir grup yabancı turiste yönelik bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Devlet televizyonuna konuşan Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'ın kuzeyindeki Ceraş kentinde, kimliği açıklanmayan bıçaklı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4'ü turist 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu belirten Bakan Cabir, daha fazla bilgi paylaşmadı.

- Turistlerden 3'ü Meksika, biri İsviçre vatandaşı

Ürdün Kamu Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada ise yaralanan turistlerden 3'ünün Meksika, birinin İsviçre vatandaşı olduğu aktarıldı.

Yaralı 4 Ürdünlüden 2'sinin güvenlik görevlisi, birinin turist rehberi, birinin de otobüs şoförü olduğu bilgisi verilen açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

