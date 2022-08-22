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Günde bir fincan yeterli! Kilo verdiriyor, kabızlığı önlüyor

22.08.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kekik yemeklerin içerisinde sıklıkla kullanılan baharatlardan. Mis gibi kokusuyla yemeklere nefis bir tat katan kekiğin sağlık için birçok faydası bulunuyor. Vücuttaki ödemi atarak kilo vermenize yardımcı olacak kekik çayının faydaları saymakla bitmiyor.

Günde bir fincan yeterli! Kilo verdiriyor, kabızlığı önlüyor

Kekik özellikle et, tavuk ve balık yemeklerinde kullanılıyor. Akdeniz bölgesine ait olan bu bitki baharat halindeyken her mutfakta mutlaka bulunuyor. Kekiğin kan şekerinin düzenlenmesine deste verdiği ve idrar söktürdüğü biliniyor. Peki ya kekik çayının faydaları neler? Kekik çayı düzenli bir şekilde kullanıldığında birçok sağlık problemine iyi geliyor. Doğal şifa kaynağı olan kekik çayını içmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor.

KEKİK SUYU FAYDALARI

  • Antioksidan etkisi ile vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.
  • Hücrelerin yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir.
  • Açık yaralar üzerinde antiseptik etkisi vardır.
  • Mikropları temizlemesiyle bilinir.
  • Ağız ve diş eti sağlığını korur. Ağızdaki bakterileri azaltır.
  • Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.
  • Hazımsızlığı ve şişkinliği giderir, kabızlığı önler.
  • Vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasını sağlar.
  • Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur.

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KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kekik çayı yapımı için gereken malzemeler; 2 su bardağı su ve 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kuru kekiktir. İlk olarak suyu ocakta kaynatın. Su kaynamaya başladığında içine kekiği ekleyerek 15 dakika demlemeye bırakın. Ardından kekik suyunu süzün ve ılık bir şekilde için.

TÜKETİMİNDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Kekik çayı günde 2 fincandan fazla içilmemelidir. 1 hafta boyunca her gün kekik çayı içtikten sonra, mutlaka 10 gün ara verilmelidir. Kekik çayı tüketiminde aşırıya kaçmamanız önerilir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN YEMEKLERDEN ÖNCE İÇİN

Kekik çayının zayıflatıcı etkilerinden faydalanmak için, aç karna tüketilmesi önerilir. Günün herhangi bir zaman diliminde içebilirsiniz. Özellikle yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasını sağlayacaktır.

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