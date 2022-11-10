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Günde bir kaşık diyabete karşı mucize yaratıyor! Kan şekerini dengeliyor

10.11.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabet vücudumuz için tehlike oluşturan hastalıklardan. Tedavi edilmeyen diyabet organ kayıplarına, körlüğe yol açabiliyor. Diyabetin ciddi etkilerinden korunmak için doktorun önerdiği tedaviye bağlı kalmak ve kan şekerini dengeleyen besinler tüketmek gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre günde bir kaşık yenilen bir baharat kan şekerini dengeleyebiliyor.

Günde bir kaşık diyabete karşı mucize yaratıyor! Kan şekerini dengeliyor

Diyabet, ömür boyu süren hastalıktır. Her yaşta görülebilen diyabet pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun da gelişir. Sonuç olarak kişi, yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir. Bu sebeple kan şekerini dengede tutmak diyabet için oldukça önemlidir.

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Kışın şifa dağıtan baharatlar denildiğinde ilk akla gelen zencefilin faydaları saymakla bitmez. Yapılan araştırmalara göre zencefilin kan şekerini yüzde 35 oranında düşürebildiği bulunmuştur.

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Spissum ve yağlı ekstrakt olmak üzere iki farklı ekstraktın, insülin sekresyonu üzerindeki etkilerini tersine çevirmek için serotonin reseptörleri ile etkileşime girdiğini açıkladılar.

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Journal of Ethnic Foods dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre , zencefil almak, tip 2 diyabetli kişilerde A1C seviyelerini ve açlık serum glikoz seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. A1C, iki ila üç aylık bir süre boyunca ortalama kan şekeri seviyenizi ölçme eğiliminde olan yaygın bir diyabet testidir.

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Araştırma ekibi şöyle açıkladı: "Zencefilin ihmal edilebilir yan etkileri ile ilgili olarak, diyabet hastaları için bazı ikincil kronik komplikasyon riskini azaltmak için iyi bir çare olabilir." Zencefilin tip 2 diyabet hastaları için yararlı olmasının bir başka nedeni de çok düşük glisemik indeksine (GI) sahip olmasıdır.

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Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma , zencefilin potansiyel kan şekeri kontrol mekanizmasına sahiptir. Temel olarak zencefil, karbonhidratların nasıl metabolize edildiğini ve bir bütün olarak insülin duyarlılığını etkileyen enzimleri inhibe etme eğilimindedir, böylece kaslarda daha fazla glikoz emilimine yol açar.

ZENCEFİLİ KİMLER KULLANAMAZ?

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  • Zencefil çayı 2 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir.
  • Zencefilin kan sulandırıcı etkisi vardır. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaç kullananlar bu bitkiyi kullanmadan önce hekime danışılmalıdır.
  • Zencefil tansiyonu düşürür. Tansiyon hastası iseniz ve ilaç kullanıyorsanız zencefil kullanmadan önce hekiminizle görüşünüz.
  • Zencefilin hamileler üzerinde bilinen bir yan etkisi gösterilmemiştir. Buna rağmen hamileler kullanmadan önce hekime danışılmalıdır.
  • Bir hastalık durumunda hekiminizin vereceği ilaç tedavisi yerine kullanılmamalıdır.

ZENCEFİLİN FAYDALARI

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  • Hamilelikte olan mide bulantısı
  • Taşıt ve deniz tutması durumunda
  • Kemoterapi sonrası mide bulantılarında
  • Hazımsızlık durumunda
  • Demans ve Alzheimer hastalarında beyin hasarını azaltmak için
  • Şeker hastalarında kan şekerini düşürüp insülin miktarını artırmak için
  • Yüksek tansiyon hastalarında tansiyonu düşürmek için
  • Kötü huylu kan yağlarını azaltmak için
  • Astımlı hastalarda alerjiyi azaltmak için
  • Adet sancısını azaltmak için
  • Kanser hastalarında hekim gözetiminde ve tedaviye yardımcı olmak için zencefil kullanılabilir.

ZENCEFİL NASIL KULLANILIR?

Taze zencefil

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  • Rendeleyip suyun veya sütün içine ilave ederek tüketebilirsiniz.
  • Rendeli veya dilimli olarak demleyebilir, zencefil çayı elde edebilirsiniz.
  • Sütlü tatlılarda daha hafif bir lezzet elde etmek için kullanabilirsiniz.
  • Tavuk, balık ve et yemeklerine pişme esnasında ilave edebilirsiniz.
  • Yemek soslarına ekleyebilirsiniz.
  • Rendeledikten sonra üzerine doğal bal ilave ederek günlük takviye edici karışımlar hazırlayabilirsiniz.

Toz zencefil

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  • Suya ve süte ekleyerek tüketebilirsiniz.
  • Dilediğiniz tüm yemeklere, çorbalara, salatalara ve soslara ilave edebilirsiniz.
  • Tek veya karışık bitki çaylarının içine ekleyebilirsiniz.
  • Ekmek veya tatlı hamur işi tariflerinizde değerlendirebilirsiniz.
  • Bal veya farklı malzemelerle karıştırarak, dahilen veya haricen kullanabileceğiniz macunlar elde edebilirsiniz.
  • Bal, süt, yoğurt vb. malzemelerle birlikte doğal yüz bakım maskeleri hazırlayabilirsiniz.
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