GÜNDEM / 14 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını APA Dönem Başkanı sıfatıyla yapacak. Yıldırım, Lozan Türk Birliğinde de İsviçre'deki vatandaşlarla buluşacak.
(Cenevre/Lozan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Bursa/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Ümraniye Site Mahallesi İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 12. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2018), Bursa-İstanbul etabıyla tamamlanacak.
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa-İstanbul etabının ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenecek ödül törenine katılacak.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı)
2- UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maç haftası A, B, C ve D liglerinde 7 maçla başlayacak.
- A Milli Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.
(Soçi/19.00) (Fotoğraflı)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Türk Telekom-Fenerbahçe ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına Canik Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum maçıyla devam edilecek.
(Samsun/14.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftası, Arhavi Belediyespor-Maliye Piyango, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor, Galatasaray-İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası-Halkbank ve Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Artvin/14.00/Afyonkarahisar/İstanbul/15.00/Ankara/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar EHF Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın SCM Ramnicu Valcea takımı ile karşılaşacak.
(Ramnicu Valcea/17.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta, oynanacak 4 maçla başlayacak.
ÖZEL HABER
1- Vatandaş satın aldığı ürünü "cep"ten denetleyebilecek
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
- "Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulamasıyla vatandaşlarımız satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebilecek"
- "Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek vatandaşlarımız, bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak"
- "Bakanlığımızın son dönemde fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik denetim çalışmaları etkin şekilde devam ederken, enflasyonla mücadeleye de bu şekilde katkı sağlanmış olunacak"
(Ayşenur Sağlam/Ankara)
2- Döviz cinsinden TL'ye dönüşlerde ara buluculuk çözüm sağlıyor
- Uluslararası Arabulucular Derneği Başkanı Mehmet Akuğur:
- "(Döviz cinsinden TL'ye dönüşlerde anlaşmazlık çıkması) Karşı tarafla telefonla veya yazılı temasa geçiyoruz. Onlara bir toplantı tarihi bildiriyoruz. Bu uyuşmazlığın birebir görüşmelerini yapıyoruz. Sonra bir toplu görüşme ile müzakere masasında ara buluculuk yöntemleriyle bu konuyu çözümlüyoruz"
- "Gayrimenkul satış ve gayrimenkul kira sözleşmeleri yurt içinde yerleşik kişiler açısından TL'ye döndürülecek. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancılar ya da yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'deki sözleşmeleri istisna olmak üzere geniş kapsamlı hizmet akitlerinde döviz endeksli olanlar TL'ye dönecek"
- "Örneğin kira sözleşmelerinde taraflar mutabakata varamazsa 2 Ocak 2018 tarihli kur esas alınacaktır deniyor. Taraflar arasında mutabakata varılamaması noktası tebliğ ve tarafların öncelikle bunları konuşmasını ve kendi özgür iradeleriyle belirlemesini düzenlemiş. Bu noktada çözüme kavuşturulamazsa düzenleyici otorite olarak bakanlığın belirlediği kur üzerinden dönüşüm zorunlu hale geliyor"
(Handan Güneş/İstanbul)
3- Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor
- Güneydoğu Anadolu Bölgesinde motorlu piyade taburlarının komando taburlarına dönüşmesi sonucu terörle etkin mücadele yürüten kahraman komandolar, kırsalı adeta teröristlere dar etti
- Bu kapsamda kurulan Şırnak'taki 6. Komando Tugayına bağlı 1. Komando Taburunda görev yapan komandolar, Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerinde gece gündüz demeden her tür koşulda güvenliği tesis ederken, düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruyor
- Operasyonlarda en gelişmiş silah ve teçhizatı kullanan komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor
(Ömer Yasin Ergin/Şırnak)
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