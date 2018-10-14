GÜNDEM / 14 Ekim 2018

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını APA Dönem Başkanı sıfatıyla yapacak. Yıldırım, Lozan Türk Birliğinde de İsviçre'deki vatandaşlarla buluşacak.

- "Bakanlığımızın son dönemde fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik denetim çalışmaları etkin şekilde devam ederken, enflasyonla mücadeleye de bu şekilde katkı sağlanmış olunacak"

- "Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek vatandaşlarımız, bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak"

- "Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulamasıyla vatandaşlarımız satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebilecek"

2- Döviz cinsinden TL'ye dönüşlerde ara buluculuk çözüm sağlıyor

- Uluslararası Arabulucular Derneği Başkanı Mehmet Akuğur:

- "(Döviz cinsinden TL'ye dönüşlerde anlaşmazlık çıkması) Karşı tarafla telefonla veya yazılı temasa geçiyoruz. Onlara bir toplantı tarihi bildiriyoruz. Bu uyuşmazlığın birebir görüşmelerini yapıyoruz. Sonra bir toplu görüşme ile müzakere masasında ara buluculuk yöntemleriyle bu konuyu çözümlüyoruz"

- "Gayrimenkul satış ve gayrimenkul kira sözleşmeleri yurt içinde yerleşik kişiler açısından TL'ye döndürülecek. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancılar ya da yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'deki sözleşmeleri istisna olmak üzere geniş kapsamlı hizmet akitlerinde döviz endeksli olanlar TL'ye dönecek"

- "Örneğin kira sözleşmelerinde taraflar mutabakata varamazsa 2 Ocak 2018 tarihli kur esas alınacaktır deniyor. Taraflar arasında mutabakata varılamaması noktası tebliğ ve tarafların öncelikle bunları konuşmasını ve kendi özgür iradeleriyle belirlemesini düzenlemiş. Bu noktada çözüme kavuşturulamazsa düzenleyici otorite olarak bakanlığın belirlediği kur üzerinden dönüşüm zorunlu hale geliyor"