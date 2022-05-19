HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gündoğdu Meydanı nerede? 19 Mayıs etkinlikleri için Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidilir? Otobüs, İZBAN, vapur!

Gündoğdu Meydanı nerede? 19 Mayıs etkinlikleri için Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidilir? Otobüs, İZBAN, vapur!

19.05.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündoğdu Meydanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında Teoman'ın sahneye çıkacak olması sebebiyle İzmirliler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette; Gündoğdu Meydanı nerede? 19 Mayıs etkinlikleri için Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidilir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Gündoğdu Meydanı nerede? 19 Mayıs etkinlikleri için Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidilir? Otobüs, İZBAN, vapur!

Gündoğdu Meydanı'nın adres bilgisi; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinliklere gitmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gündoğdu Meydanı nerede? 19 Mayıs etkinlikleri için Gündoğdu Meydanı'na nasıl gidilir? sorularının yanıtı ile otobüs, İZBAN ve vapur da dahil olmak üzere ulaşım olanaklarına haberimizde yer verdik...

GÜNDOĞDU MEYDANI NEREDE?

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir.

Bulunduğu yer: Cumhuriyet Myd.
Adres: Alsancak, 35220 Konak/İzmir

GÜNDOĞDU MEYDANINA NASIL GİDİLİR?

Gündoğdu Meydanı'na gitmek için Alsancak’ın herhangi bir yerine ulaşmanız yeterlidir. Gündoğdu Meydanı, Alsancak’ın her yerine yürüme mesafesindedir.

Buca’dan Alsancak’a gitmek için İZBAN kullanılabilir. Öte yandan Buca’dan Konak’a giden 104, 304 ve diğer Konak otobüsleri ile Konak’tan Alsancak’a gidilebilmektedir.

Bornova’dan Alsancak'a ulaşımın en kolay yolu, 63 numaralı otobüsle sağlanır. Bunun dışında metroya binip, İZBAN aktarmasıyla da kolayca Alsancak’a varılabilir.

Karşıyaka’dan vapurla, İZBAN ile Alsancak’a varılabilir.

Öte yandan metro istasyonu olan yerlerden, metroya binip Hilal ya da Halkapınar istasyonlarından İZBAN aktarmasıyla Alsancak’a ulaşılabilmektedir.

19 MAYIS'TA GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA KİMLER SAHNE ALACAK?

İzmir'de saat 20.00'de 350 metrelik Atatürk posteri fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlediği gençlik kampında gün boyu etkinlikler devam ederken, Gündoğdu Meydanı'nda saat 20.30'da rock müziğinin sevilen ismi Teoman gençlerle buluşacak. Ardından DJ Mahmut Orhan sahneye çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten telefon siparişi verdi, hayatının şokunu yaşadıİnternetten telefon siparişi verdi, hayatının şokunu yaşadı
Ukrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indiUkrayna'da ilk kez kullanılıyor! 'Terminatör' sahaya indi
Tanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilanTanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilan
Anahtar Kelimeler:
İzmir Konak ilçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

İlginizi Çekebilir

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.