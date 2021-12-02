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Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi?

02.12.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın son güneş tutulması için geri sayım başladı. Bu kapsamda güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği ve Türkiye'den gözüküp gözükmeyeceği merak konusu oldu. Güneş tutulmasının Afrika, Avustralya, Güney Amerika gibi bölgelerden gözükeceği belirtildi. İşte detaylar...

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi?

Tutulma, Ay yeni Ay evresindeyken Dünya ile Güneş arasına girdiğinde tutulma gerçekleşir. Bu yılın son göksel önemli olayı olarak kabul edilen Güneş tutulması için geri sayım başladı. Peki Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi? İşte merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Güneş tutulması 4 Aralık 2021 Cumartesi gerçekleşecek. Tutulmanın 1 saat 43 dakika sürmesi bekleniyor.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖZÜKECEK Mİ?

Güneş tutulması Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güney ucunda gözükecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye’den gözükecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.


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