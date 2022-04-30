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Güneş tutulması ne zaman saat kaçta olacak? 2022 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

30.04.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş tutulması için geri sayım başladı. Herkesin severek takip ettiği gök olayları arasında yer alan güneş tutulmasının ne zaman saat kaçta gerçekleşeceğiyle ilgili aramalar, internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Güneş tutulmasını canlı bir şekilde takip etek isteyen kişiler ise, "Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, güneş tutulması ne zaman saat kaçta olacak? 2022 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulması ne zaman saat kaçta olacak? 2022 güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Güneş tutulmasını canlı olarak izlemek isteyenler, "Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, güneş tutulması ne zaman saat kaçta olacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması 30 Nisan Cumartesi (bugün) gerçekeleşecek ve birçok ülkeden canlı takip edilebilecek. Tutulma bugün saat 23.27'de gerçekleşecek ve yaklaşık 4 saat sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması Antarktika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu'ndan canlı bir şekilde izlenebilecek. Güneş tutulması Türkiye'den canlı olarak takip edilemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

Tam güneş tutulması:

Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

Halkalı güneş tutulması:

Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

Hibrit güneş tutulması:

Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

Parçalı güneş tutulması:

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

GÜNEŞ TUTULMASININ DEPREMLE BAĞLANTISI VAR MI?

Güneş tutulmaları ve depremler arasında bir bağlantı olup olmadığı da merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Kimi kişilere göre bu gök olayının yaşanmasının aradından deprem olacağı inanışı yer almaktadır. Özellikle 11 Ağustos 1999 tam Güneş tutulması'ndan kısa bir süre sonra gerçekleşen 1999 Gölcük Depremi ardından bu inanışın yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak gerek astronomi, gerekse deprem bilimi uzmanları, bu iki doğa olayı arasında herhangi bir nedensel ilişki bulunmadığını açıklamışlardır.

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Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması Türkiye
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