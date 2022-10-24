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Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın ikinci güneş tutulması için geri sayım devam ediyor!

24.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş Tutulması için geri sayım sürüyor. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen büyük deprem öncesi 11 Ağustos'ta yaşanan bu doğa olayı sebebiyle; Güneş tutulması depremi tetikler mi? sorusu yeniden akıllara geldi. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın ikinci güneş tutulması için geri sayım devam ediyor!

Güneş tutulması tarihi ve saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu nadir görülen doğan olayını yakalamak isteyen fotoğrafçılar başta olmak üzere birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın ikinci güneş tutulması ile ilgili merak edilenler haberimizde...

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2022 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek. Parçalı Güneş tutulması havanın kapalı olamaması halinde ülkemizden de görülebilecek. Parçalı Güneş tutulmasının Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında gerçekleşeceği aktarıldı.

Tutulmanın maksimum evresinin 13.50 olacağı belirtildi. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

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PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması İzlanda da dahil olmak üzere Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Batı Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gözlenebilecek. Öte yandan havanın açık olması halinde ülkemizde de izlenebilecek.

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GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLUR, NASIL OLUŞUR?

Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girer. Bu şekilde Güneş'i tamamen ya da kısmen örter.

Bu duruma Güneş tutulması adı veriliyor.

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GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek güneş tutulmasının fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda açıklamada bulundu.

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Konuya ilişikn yaptığı açıklamada "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" ifadelerine yer veren Görür sözlerini ""Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" diyerek noktaladı.

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