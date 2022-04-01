Güneşe karşı hassas ciltler için Bioderma Güneş Kremi kullanıcı yorumları ve incelemesi

Cildinize sürdüğünüz güneş kreminin yağlı ve ağır bir hissiyat bırakmasını istemezsiniz, değil mi? Güneşin zararlı ışınlarından korunurken kremin varlığından rahatsız olmamak muhtemelen herkesin en büyük arzusu. Neyse ki ince ve akışkan formlu ürünleri tercih ederek bu tür sorunların önüne geçebilirsiniz. Son zamanlarda isminden sıkça söz ettiren Bioderma Aquafluid Güneş Kremi kullananların yorumlarını, ürünün özelliklerini ve faydalarını incelemeye ne dersiniz?

Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+

Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+'ın özellikleri

Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+, genç ve yetişkin tüm cilt tipleri için cildi güneşin zararları ışınlarından koruyor. Su bazlı ve akışkan formu, kremi cildinize kolayca sürmenizi sağlıyor. SPF 50+ ile çok yüksek koruma sağlayan ürün, matlaştırıcı bir etki de sunuyor. Böylece cildin yağlanmasının önüne geçiyor. 40 ml'lik bir tüpün içinde bulunan güneş koruyucu, çantanızda kolayca taşıma olanağı veriyor. Bioderma Güneş Kremi yorumları da bunu doğruluyor. Paraben ve parfüm gibi zararlı içerikleri barındırmayan ürün, gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Hücresel Bioprotection Patenti'ne sahip Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+, güneşin zararlı ışınlarınızı engellediği için cildinizde güneş lekesi oluşumunun önüne geçiyor. Güneş kremi oldukça kolay bir şekilde uygulanabiliyor: Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Ardından yüz ve boyun bölgenize bolca ve eşit miktarda uygulayın. Etkin koruma için her 2 saatte bir tazeleyin. Özellikle yüzme ve spor gibi faaliyetlerden sonra uygulamayı tekrarlayın.

Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+'ın faydaları

Cilt, uzun süre güneşe maruz kaldığında kendini güneşin sebep olacağı hücresel hasardan korumak için doğal koruma mekanizmasını aktive ediyor ancak bazı durumlarda bu mekanizma yetersiz kalabiliyor. Bu tür durumlarda kaliteli bir güneş kremi kullanmanın önemi devreye giriyor. Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+'ın Hücresel Bioprotection formülü, ciltte hücreden başlayan bir koruma sağlıyor. Aynı zamanda oluşabilecek hasar riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor ve cildin güneş ışınları nedeniyle yaşlanmasını da engelliyor. Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+'ın akışkan dokusu, cildinizde oluşabilecek parlamaları engelleyerek mat bir görünüm sunuyor. Ultra hafif, renksiz ve su bazlı dokusu; beyaz iz ve yağlı bir tabaka bırakmıyor. Maksimum anti UVB etkisi ve UVA önleyici özelliğiyle de güneşe karşı güvenli koruma sağlıyor. Bioderma Leke Eğilimli Güneş Kremi kullananlar etkin koruma özelliğini onaylıyor.

Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+'ı kullananların yorumları

''Bioderma Güneş Kremi iyi mi?'' sorusu kafanızı karıştırıyorsa hemen yanıtlayalım. Bioderma Güneş Kremi kullananların yorumları incelendiğinde ürünün çok fazla kişi tarafından denenip yorumlanması göze çarpıyor. Yorumların çoğunluğunu ise olumlular oluşturuyor. Yüksek kullanıcı puanlamasına sahip Bioderma Photoderm Güneş Kremi kullananlar, ürünün akışkan kıvamının ciltte yokmuş gibi bir his bıraktığını ve parlama yapmadığını belirtiyor. Memnun kalanların çoğunluğu yağlı ve karma cilt tipine sahip kişilerden oluşuyor. Bu cilt tiplerine sahip ve sivilce problemi yaşayan kişilerin ürünü beğeneceği vurgulanıyor. Bioderma Güneş Leke Kremi kullananların olumsuz yorumları arasında beyazlık bırakması yer alıyor. Bazı kişiler ürünün akışkan kıvamından rahatsız olmuş ve çok fazla sürme ihtiyacı hissetmiş. Sonucunda da ciltlerinde fazla beyazlık kalmış. Olumsuz yorumlar arasında ürünü boyutunun küçük olduğu ve bazı ciltlerde sivilce yaptığı da yer alıyor. Yine de Bioderma Leke Karşıtı Güneş Kremi kullananların büyük çoğunluğu kremin cildi çok iyi koruduğunu ve leke yapmadığını belirtiyor. Sonuca bakıldığında ise Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+'ı kullananlar, ürünün mutlaka denenmesi gereken bir güneş kremi olduğunu önemle vurguluyor.

Bioderma Photoderm Max Aquafluid SPF 50+'a benzer ürünler

1. Missha Su Bazlı Nemlendirici Güneş Koruyucu Jel SPF 50+

Missha Güneş Koruyucu, cildi nemlendirme ve güneşten koruma özelliklerini bir arada barındırıyor. İçindeki buzul suyu ve tanaka özü, hassas ciltlerin ihtiyacı olan korumayı ve bakımı sağlıyor. Cilt, güneşe maruz kaldığında kuruyup hassaslaşıyor. Ürün ise güneş hassasiyetini engelliyor ve hafif jel formuyla cildi nemlendiriyor. Aynı zamanda cildi güneşin yaşlandırma etkilerine ve UV ışınlarına karşı da koruyor.

2. Soltis Organik Sertifikalı Güneş Koruyucu Krem SPF 35+

%100 mineral filtrelerin bir araya gelmesiyle oluşan Soltis Güneş Koruyucu Krem SPF 35+, cilde UVA/UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlıyor. Yağlı ve yapışkan his bırakmayan ürün, cilde ilk uygulandığında geçici bir beyazlık oluşturuyor ancak birkaç dakika içinde hızlıca emiliyor ve bu beyazlık gidiyor. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan bu ürünü özellikle kış ve bahar aylarında Bioderma Güneş Kremi'ne alternatif olarak tercih edebilirsiniz.

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3. Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Losyon SPF 50+

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Yüksek koruma etkili Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Losyon SPF 50+, cildinize çok yönlü fayda sağlıyor. İçeriğindeki mikropigmentler sayesinde cildi UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyor. İnülin ve lesitin içeriğiyle de ciltte yoğun nemlendirme sağlıyor. E vitamini, serbest radikallere karşı güçlü bir koruma sağlayarak cilt üzerinde antioksidan etkisi yaratıyor. Dermatolojik olarak test edilen ürün, gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.

4. Avene Solaire B-Protect SPF 50+

Avene Solaire B-Protect SPF 50+, hassas ciltler için cilt tonunu dengeleyen bir güneş koruyucu krem. Ürün, 3'ü 1 arada etkiyi size sunuyor. Cilde bakım yapıyor, hava kirliliğine ve UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor. İçeriğindeki Sunsitive Protection kompleksi sayesinde ideal UVA/UVB korumasını açığa çıkarıyor. Yağsız ve yapışkan olmayan formuyla ciltte yokmuş gibi hissettiriyor.

5. Babé Laboratories Facial Oil-Free Sunscreen Cream SPF 50+

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Babe Yağsız Güneş Koruyucu; yağlı, karma ve akneye eğilimli ciltler için özel olarak geliştirilmiş. Mat bitişli ürün ciltteki parlamanın önüne geçiyor. Çabuk emilen şeffaf yapısıyla ciltte hiç iz bırakmıyor. İçerdiği yüksek güneş koruma faktörüyle cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Antioksidanlarla cildi güneşin sebep olduğu hassasiyete karşı yatıştırıyor. Suya dayanıklı olan ürün, hipoalerjenik ve dermatolojik olarak test edilmiş.

6. La Roche-Posay Anthelios Uvmune Fluid SPF 50+

La Roche-Posay Anthelios Uvmune Fluid SPF 50+, tüm ciltler için uygun bir güneş koruyucu krem. Yüksek koruma faktörü ve içeriğindeki E vitamini, ciltteki UV ışınları kaynaklı hiperpigmentasyonu önlüyor. Ürün; yağlı ve yapışkan bir his bırakmıyor, görünmez ve hafif dokusuyla cildinizde hiç ağırlık hissettirmiyor. Dermatolojik ve oftalmolojik kontrol altında test edilmiş ve hipoalerjenik olan bu ürünü en hassas ciltler bile rahatça kullanabiliyor.

7. Uriage Bariesun Mat Fluid SPF 50+

Uriage Bariesun Mat Fluid SPF 50+ Güneş Kremi, yağlı ve karma ciltlere özel UVA/UVB ışınları ve serbest radikallere karşı yüksek koruma sağlıyor. Hafif dokusu, cildin parlamasını önlüyor ve matlaştırıcı bir etki yaratıyor. Cilt tarafından hızlıca emilen ürün, ağırlık yapmadan sanki hiç yokmuş hissi sunuyor. SPF 50+ ile cildi dış etkenlere karşı maksimum düzeyde koruyarak lekelenmeyi önlüyor.