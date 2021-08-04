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Güneşte yanıp hassaslaşan tenler için rahatlatıcı doğal maske önerileri

04.08.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşlenmeden önce mutlaka okuyun! Hassaslaşan teninizi rahatlatacak muhteşem etkili 6 maske...

Güneşte yanıp hassaslaşan tenler için rahatlatıcı doğal maske önerileri

Sıkıcı bir pandemi dönemi sonrası eğlenceli bir yaz tatilini herkes gibi siz de hak ettiniz. Yaz tatilinde sahillerde güneşlenip yüzerek güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarıyoruz. Fakat kısa bir süre sonra birçok insanın yaz tatili güneş yanıkları nedeniyle kötü bir hal alıyor. Peki, güneşte yanan teninizi rahatlatmak için neler yapmalısınız?

Gerekli önlemler alınmadığında güneş ışınları cildinize ciddi zararlar verebiliyor. Güneş yanıkları aslında zararsız gibi gözükse de uzun vadede güneş lekelerine, ciltte kırışıklıklara ve hatta cilt kanserine yol açabiliyor. Ancak aşağıdaki doğal maske önerilerini uygularsanız artık korkmanıza gerek kalmayacak. İşte güneşten zarar görüp hassaslaşan teninizi rahatlatmak için kullanabileceğiniz 6 doğal maske tarifi:

PATATES MASKESİ

  • İlk olarak 3 adet patatesi rendeleyin.
  • Daha sonra rendelediğiniz patatesin üstüne yarım çay kaşığı bal ve 2-3 damla limon suyu ekleyin.
  • Bu karışımı cildinizin yanan yerlerine sürün ve 20 dakika bekleyin. Bekledikten sonra cildinizi bol su ile yavaşça durulayın.
  • Patates ve bal teninizi yumuşatarak cildinizin gerginliğini alır ve kısa sürede rahatlamanızı sağlar.

ALOE-VERA MASKESİ

  • 1 yemek kaşığı aloe-vera jelini ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın.
  • Karışımı güneş yanığı olan bölgelerinize yavaşça sürün.

Aloe-vera yanmış bir ten üzerinde anti-enflamatuar oluşturur ve yanıklar için en sık kullanılan maskelerden biridir. Cildinizdeki yanma hissini ve kuruluğu kısa sürede giderir.

SALATALIK MASKESİ

Bu maske daha çok kuru ciltler için uygulanır. Cildinizi nemlendirip rahatlamanızı sağlar.

  • 1 kaşık yoğurt ve 1 kaşık yulaf ununu karıştırın.
  • Karışıma yarım tatlı kaşığı bal ve 1 adet rendelenmiş salatalık ekleyin.
  • Yaptığınız karışımı yanan yerlerinize bolca sürün ve yarım saat bekleyin.
  • Yarım saat dolduktan sonra cildinizi suyla durulayın.

MUZ MASKESİ

  • 1 adet muzu iyice ezerek akışkan hale getirin ve yavaşça yanan yerlerinize sürün.
  • 10 dakika sonra cildinizi durulayın.

Muz cildinize pürüzsüzlük ve canlılık katarak hızlı bir şekilde rahatlamanızı sağlar.

YOĞURT MASKESİ

Yoğurdun içerisindeki maddeler güneş yanıklarının gerginliğini almada son derece etkili. Yoğurt cildinizin yumuşamasını ve rahatlamasını sağlar.

  • Bir kase yoğurdu yanan yerlerinize sürün.
  • 5-10 dakika sonra vücudunuzu durulayın.

AVOKADO MASKESİ

  • Avokadoyu ikiye bölün ve yarısını ezin.
  • Biraz bal ekleyin ve karışımı cildinizin yanan kısımlarına uygulayın.
  • 10-15 dakika bekleyin ve daha sonra durulayın.
  • Cildiniz kısa sürede yumuşacık olacaktır.
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