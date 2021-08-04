Güneşte yanıp hassaslaşan tenler için rahatlatıcı doğal maske önerileri

Sıkıcı bir pandemi dönemi sonrası eğlenceli bir yaz tatilini herkes gibi siz de hak ettiniz. Yaz tatilinde sahillerde güneşlenip yüzerek güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarıyoruz. Fakat kısa bir süre sonra birçok insanın yaz tatili güneş yanıkları nedeniyle kötü bir hal alıyor. Peki, güneşte yanan teninizi rahatlatmak için neler yapmalısınız?
Gerekli önlemler alınmadığında güneş ışınları cildinize ciddi zararlar verebiliyor. Güneş yanıkları aslında zararsız gibi gözükse de uzun vadede güneş lekelerine, ciltte kırışıklıklara ve hatta cilt kanserine yol açabiliyor. Ancak aşağıdaki doğal maske önerilerini uygularsanız artık korkmanıza gerek kalmayacak. İşte güneşten zarar görüp hassaslaşan teninizi rahatlatmak için kullanabileceğiniz 6 doğal maske tarifi:
Aloe-vera yanmış bir ten üzerinde anti-enflamatuar oluşturur ve yanıklar için en sık kullanılan maskelerden biridir. Cildinizdeki yanma hissini ve kuruluğu kısa sürede giderir.
Bu maske daha çok kuru ciltler için uygulanır. Cildinizi nemlendirip rahatlamanızı sağlar.
Muz cildinize pürüzsüzlük ve canlılık katarak hızlı bir şekilde rahatlamanızı sağlar.
Yoğurdun içerisindeki maddeler güneş yanıklarının gerginliğini almada son derece etkili. Yoğurt cildinizin yumuşamasını ve rahatlamasını sağlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum