Güneşten korunmak için şemsiyesiz çıkmıyorlar! Bolivya'da bulut özlemi

Latin Amerika ülkesi Bolivya, yüksek radyasyon tehlikesi ile karşı karşıya. Ülkenin en büyük kentlerinden La Paz'da UV radyasyonu 21 civarında seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü 11 seviyesini 'aşırı yüksek olarak tanımlıyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 600 metre yüksekte bulunan La Paz kentinin 'bulutsuz' kalması güneş ışınlarının verdiği radyasyonu arttırdığı düşünülüyor.

Güney Amerika kıtasının 'çatısı' sayılabilecek And Dağları ve çevresi sahip olduğu yüksek rakım nedeniyle yoğun UV radyasyonu ile karşı karşıya kalıyor. Deniz seviyesinden uzaklıkla ilintili olan UV radyasyon oranı söz konusu bölgelerde 11-17 aralığında seyretmesi normal karşılanıyor.

YAĞMUR SEZONU DAHA KISA SÜRDÜ

Ancak uzmanlar La Paz'da normalin üzerinde artan UV radyasyonunun iklim kriziyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. Bilim insanları değişen yağış rutini ile birlikte La Paz üzerindeki bulutların azaldığını dolayısıyla da UV radyasyonunun verdiği zararın arttığını söylüyor.

Kentteki atmosferik fizik laboratuvarında araştırmacı Luis Blacutt, artık yağmur sezonunun daha kısa sürdüğünü ve bu durumun UV girişini arttırdığını dile getiriyor.



