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Zulu Kabilesi Kraliçesi hayatını kaybetti

30.04.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'da yaşayan "Zulu" Kabilesinin Kraliçesi Mantfombi Dlamini-Zulu'nun, 65 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Zulu Kabilesi Kraliçesi hayatını kaybetti

Yerel basındaki habere göre, Kraliçe Dlamini-Zulu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliçenin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Zulu halkının geleneksel başbakanı Prens Mangosuthu Buthelezi, Kraliçe Dlamini-Zulu'nun ölümünün herkesi şoke ettiğini söyledi.

Diyabet nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Zulu Kabilesi Kralı Goodwill Zwelithini de 12 Mart'ta 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Zwelithini, babasının ölümünün ardından 1968'de taç giymişti.

11 milyona yakın nüfusla Güney Afrika’nın en kalabalık etnik gruplarından olan Zulu Kabilesi, sömürgeci güçlere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.

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