HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Avustralya'da kötü hava koşulları nedeniyle binlerce kişi elektriksiz

Güney Avustralya'da kötü hava koşulları nedeniyle binlerce kişi elektriksiz

14.11.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletini son günlerde etkisi altına alan şiddetli yağmur, rüzgar ve yıldırım düşmesi gibi kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen büyük çaplı elektrik kesintisi üçüncü gününde de devam ediyor.

Güney Avustralya'da kötü hava koşulları nedeniyle binlerce kişi elektriksiz

ABC News'in haberine göre, Güney Avustralya'da hafta sonundan bu yana etkili olan olumsuz hava şartları, elektrik hatlarında yaygın hasara neden oldu. Güney Avustralya'da 34 binden fazla kişi, hala elektrik kesintisinin giderilmesini bekliyor. Eyalette faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi SA Power Networks'ün yöneticilerinden Paul Roberts, onarım çalışmalarının beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

Roberts, eyalet genelinde kesintiyle ilgili çalışmalar yapıldığını ancak Güney Avustralya'daki ağın pek çok bölümünü yeniden inşa etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu arada Avustralya Meteoroloji Bürosuna göre, Port Lincoln bölgesi eyaletin en çok yağış alan bölgesi oldu.

Booborowie, Burra, Mount Bryan, Robertstown ve Bright kasabaları ise eyaletteki hava koşullarından en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

iStock-1173337484 (1)

ACİL DURUM ARAMALARI YAPAMIYORLAR

Polis, eyaletin kuzey-orta kesiminde yaşayanların kesintiler nedeniyle hala acil durum aramaları yapamadığını belirterek, acil durumlarda en yakın hastaneye veya karakola gitmeleri çağrısında bulundu.

Güney Avustralya eyaleti, 12 Kasım'da şiddetli yağışlara teslim olmuştu. Eyalette yağışlar, rüzgar ve yıldırım düşmesi sonucunda elektrik kesintileri yaşanmıştı. (AA)

Ukrayna karanlığa gömüldü! "Lütfen bunu ciddiye alın" Ukrayna karanlığa gömüldü! "Lütfen bunu ciddiye alın"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güney Afrika'da 8 yaşındaki çocuk pitbull saldırısında hayatını kaybettiGüney Afrika'da 8 yaşındaki çocuk pitbull saldırısında hayatını kaybetti
İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...
Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'
Anahtar Kelimeler:
Avustralya

En Çok Okunan Haberler

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Asgari ücrette ters köşe! 8-10 bin TL bekleyenler...

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor

1 kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor

İlginizi Çekebilir

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.