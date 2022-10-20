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Ukrayna karanlığa gömüldü! Sadece araç ışıkları var... "Lütfen bunu ciddiye alın"

20.10.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanırken Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapılarına saldırıları sonrası Ukrayna’da dikkat çeken bir karar alındı. Zorunlu elektrik tasarrufu yapılmasına karar verilirken uygulamanın ilk gününde sokaklar karanlığa gömüldü. Dün akşam yapılan açıklamada “Düşman enerji üretim tesislerini vurdu. Lütfen bunu ciddiye alın. Elektrik kullanımını en aza indirmek gerekiyor. Bu yapılmazsa geçici kapatmalara hazırlanmalısınız” ifadeleri kullanılmıştı.

Ukrayna karanlığa gömüldü! Sadece araç ışıkları var... "Lütfen bunu ciddiye alın"

Rusya’nın bir haftadan fazla süren hava saldırılarının ülkenin enerji altyapısında büyük hasara yol açmasının ardından Ukrayna’da halka elektrik tüketimine yönelik uyarı geldi. Hükümetin, bugün yerel saatle 07.00-23.00 arasında elektrik tüketiminin en aza indirilmesini istemesi ve 4 saatlik kesinti uygulanacağını açıklamasının ardından birçok cadde ve evde elektrik kesintileri yaşandı. Sokakların sadece araç ışıkları ile aydınlandığı ülkede, elektrik tasarrufu kararıyla karanlık hakim oldu. Öte yandan elektrik tasarrufu planının yarın 20.00-06.00 saatleri arasında uygulanacağı da açıklandı.

"DİKKATLİCE HESAPLANMIŞ KISITLAMALAR UYGULUYORUZ"

Ukrayna elektrik iletim sistemi operatörü Ukrenergo, tüketicilere “anlayış ve destek” çağrısında bulunarak, "Kesintiler dönüşümlü olacak. Kesintinin süresi de bölgesel elektrik dağıtım şirketi tarafından belirlenecek, ancak 4 saatten fazla olmayacak. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile muharebe sahasında rekabet edemeyen düşman, yine sivil enerji altyapısına saldırdı. Bu nedenle sistemin dengeli bir şekilde çalışması için kontrollü ve dikkatlice hesaplanmış kısıtlamalar uyguluyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Ukrayna Enerji Bakanı Danışmanı Oleksandr Kharchenko da, "Maalesef yeni verilere göre üretim kapasitemizin yaklaşık yüzde 40’ı ciddi şekilde zarar görmüş durumda. Restorasyon ve onarım çalışmaları devam ediyor" demişti.

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KİEV'DE ELEKTRİK TASARRUFU

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise Kiev’in elektrikli tramvay hatlarının çoğunun bugün elektrik tasarrufu için hizmet dışı olacağını açıklamıştı. Klitschko, Kiev halkını mikrodalga fırın ve elektrikli su ısıtıcısı kullanmaktan kaçınmaya çağırırken, işletme sahiplerinden tabela ve ekranlardaki aydınlatmayı sınırlamalarını istemişti.

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"BU YAPILMAZSA GEÇİCİ KAPATMALARA HAZIRLANMALISINIZ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın, 20 Ekim 2022, Ukrayna genelinde elektrik kısıtlamaları getirilecek. Bugün düşman yine enerji üretim tesislerini vurdu. Lütfen bunu ciddiye alın. Saat 07.00 ile 23.00 arasında elektrik kullanımını en aza indirmek gerekiyor. Bu, ülkenin tüm bölgelerinin sakinleri için geçerlidir. Bu yapılmazsa geçici kapatmalara hazırlanmalısınız. Ayrıca yarından itibaren şehirlerde sokak aydınlatmasının kullanımı sınırlandırılacak" uyarısında bulunmuştu. (İHA)

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