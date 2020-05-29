HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı!

Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 17:20 | Son Güncelleme

Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı, Filipinler'de kısıtlamalar hafifletiliyor.

Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı!

CNN'deki habere göre, Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle başkent Seul ve çevresindeki kentsel alandaki parklar, sanat galerileri, müzeler ve tiyatroların iki haftalığına yeniden kapatıldığını belirtti.

Park, hükümet tarafından düzenlenmesi planlanan toplantı ve organizasyonların da iptal edildiğini bildirdi.

Yetkililer, vakalardaki artış nedeniyle çarşamba günü açılan 500'den fazla okulun yeniden kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), dün yaptığı açıklamada, ülkede bir günde 79 yeni vaka görüldüğünü, bunun da "son 50 gündeki en yüksek artış" olduğunu duyurmuştu.

Güney Kore'de, Kovid-19 nedeniyle 11 bin 344 vaka görülürken, 269 kişi hayatını kaybetti.

KISITLAMALAR HAFİFLETİYOR

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, başkent Manila'da iki aydır devam eden karantina uygulamasının pazartesiden itibaren hafifletileceğini belirtti.

Yeni uygulamaya göre, bazı iş yerleri açılacak ve toplu taşıma hizmetleri yeniden başlayacak.

Fiziksel mesafenin korunması ve maske takılması gibi önlemler devam ederken, okullar henüz açılmayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü!Protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü!
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

1 Haziran'da neler değişecek? İşte ayrıntılar

1 Haziran'da neler değişecek? İşte ayrıntılar

Yıldız Asyalı'nın son görüntüsü şaşkına çevirdi

Yıldız Asyalı'nın son görüntüsü şaşkına çevirdi

İstanbul'da fabrikada patlama

İstanbul'da fabrikada patlama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısında rekor artış

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı!

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı!

Korkunç: Koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti

Korkunç: Koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti

Protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü!

Protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü!

Yunanistan 25 ülkeden turist kabul edecek

Yunanistan 25 ülkeden turist kabul edecek

ABD polisi CNN muhabirini canlı yayında gözaltına aldı

ABD polisi CNN muhabirini canlı yayında gözaltına aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.