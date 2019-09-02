Güney Kore Devlet Başkanı Moon Tayland'ı ziyaret etti

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi temaslarda bulunmak üzere Tayland'ı ziyaret etti.

Nikkei Asian Review gazetesinin haberine göre, Bangkok'u ziyaret eden Moon, burada Tayland Başbakan Prayuth Çan-oça ile bir araya geldi.

Gazetenin haberinde, Moon'un, 7 yıl sonra Tayland'a resmi ziyarette bulunan ilk Güney Kore devlet başkanı olduğu vurgulandı.

Moon-Prayuth görüşmesinde ortak dilde eğitim, su kaynaklarının yönetimi, demiryolu tesisleri gelişimi, akıllı şehirlerin geliştirilmesi ve endüstri 4.0'ın yanısıra askeri istihbarat iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

Moon, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Birlikte güçlü olmak için iş birliğimizi ulusal güvenlik alanına taşıyabiliriz." ifadesini kullanırken, Prayuth da "Gizli bilgi paylaşımı mutabakatı, iki tarafın birbirine olan güvenini yansıtıyor." dedi.

Güney Kore, ABD, Çin ve Japonya gibi büyük güçlere bağımlılığını azaltmak amacıyla Güneydoğu Asya ülkeleriyle ekonomik ve diplomatik ilişkilerini çeşitlendirmeye başlamıştı.