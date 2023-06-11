Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, OpenAI'nin kurucusuyla yapay zekayı görüştü

Yonhap'ın Güney Kore Başkanlık Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Altman, Yoon ile görüşmesinde yapay zekada işbirliğini artırmanın yollarını konuştu.

"ÇOK HOŞ SONUÇLAR ALDIM"

Görüşmede Yoon, yeni yıl konuşması için ChatGPT'den yararlandığını belirterek, "Çok hoş sonuçlar aldım." ifadesini kullandı.

ChatGPT'nin küresel bazda trend oluşturduğunu kaydeden Yoon, ChatGPT'den doğabilecek yan etkileri önlemek için küresel standart oluşturulmasına ihtiyaç bulunduğunu sözlerine ekledi.

Altman da Güney Kore'nin, dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerine ev sahipliğini yaptığına dikkati çekerek, ChatGPT'nin ihtiyaç duyduğu daha gelişmiş çipler üretme konusunda işbirliği mesajı verdi.

Yapay zeka alanındaki çip talebinin giderek artacağının altını çizen Altman, ChatGPT'nin en aktif kullanıldığı ülkelerden biri olarak tanımladığı Güney Kore'deki yapay zeka ürünleri ve hizmetlerine yönelik yasaların azaltılmasını önererek uluslararası standartların oluşturulmasında Kore'nin katkılarını beklediğini söyledi. (AA)

