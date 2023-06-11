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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, OpenAI'nin kurucusuyla yapay zekayı görüştü

11.06.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin Kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ile yapay zeka teknolojilerini görüştü.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, OpenAI'nin kurucusuyla yapay zekayı görüştü

Yonhap'ın Güney Kore Başkanlık Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Altman, Yoon ile görüşmesinde yapay zekada işbirliğini artırmanın yollarını konuştu.

"ÇOK HOŞ SONUÇLAR ALDIM"

Görüşmede Yoon, yeni yıl konuşması için ChatGPT'den yararlandığını belirterek, "Çok hoş sonuçlar aldım." ifadesini kullandı.

ChatGPT'nin küresel bazda trend oluşturduğunu kaydeden Yoon, ChatGPT'den doğabilecek yan etkileri önlemek için küresel standart oluşturulmasına ihtiyaç bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Altman da Güney Kore'nin, dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerine ev sahipliğini yaptığına dikkati çekerek, ChatGPT'nin ihtiyaç duyduğu daha gelişmiş çipler üretme konusunda işbirliği mesajı verdi.

Yapay zeka alanındaki çip talebinin giderek artacağının altını çizen Altman, ChatGPT'nin en aktif kullanıldığı ülkelerden biri olarak tanımladığı Güney Kore'deki yapay zeka ürünleri ve hizmetlerine yönelik yasaların azaltılmasını önererek uluslararası standartların oluşturulmasında Kore'nin katkılarını beklediğini söyledi. (AA)

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Güney Kore OpenAI

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