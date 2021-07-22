Güney Kore şimdiden 6G için kolları sıvadı

Samsung Networks yöneticileri, sanal ortamda yapılan “Samsung Networks: Redefined” etkinliğinde 5G vizyonunun yanı sıra geliştirdiği yazılım ve yonga setleriyle desteklediği 5G teknolojisindeki en son gelişmeleri aktardı.

6G İLE YÜKSEK HIZ

Henüz 4G kullanılmaya başlanmadan önce 5G için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan Samsung, etkinlikte 6G için yaptığı testi de açıkladı. 140Ghz frekansa ve 2Ghz bant genişliğine sahip 6G sisteminde yapılan testlerde 15 metrelik bir mesafede 6,2 Gbps hıza ulaşıldı.

Samsung Networks ekibinin Samsung’un 5G alanında kaydettiği başarıları ve ağ dönüşümüne yön veren yeni çözümlerini anlattığı “Samsung Networks: Redefined” sanal etkinliğinde, Samsung Electronics 5G vizyonunun yanı sıra en son ağ inovasyonları da paylaşıldı.

Etkinlikte Samsung Networks, dünyanın birçok yerinde 5G için kullanılabilir 4 milyondan fazla radyo dağıtımı da dâhil küresel çapta yaşanan önemli gelişmeleri de aktardı. Samsung etkinlikte, yeni nesil ağları yaygınlaştırmak için sanallaştırmayı nasıl geliştirdiğini ve radyoları şirketin geliştirdiği en yeni yonga setlerine nasıl entegre edip 5G radyo inovasyonuna öncülük ettiğini ortaya koydu.

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