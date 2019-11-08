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Güney Korelilerin neredeyse yarısı Japonya ile savaşırsa Kuzey Kore'yi destekleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsünün 11. yıllık Barış Forumu için yapılan bir anket, Güney Korelilerin üçte birinden fazlasının Japonya'yı gelecekte bir askeri tehdit, yüzde 61'inin ise mevcut askeri tehdit olarak gördüğünü ortaya koydu

Güney Korelilerin neredeyse yarısının Japonya ile savaşa girmesi durumunda Kuzey Kore'yi destekleyeceği bildirildi.

Thejapantimes'ın haberine göre, Kore Ulusal Birleşme Enstitüsünün 11. yıllık Barış Forumu için yapılan bir anket, Güney Koreli katılımcıların yüzde 45,5'inin, Japonya ile savaşa girmesi halinde Kuzey Kore'ye yardım etmeyi tercih edecekleri yönünde görüş bildirdiğini gösterdi.

Böyle bir durumda Japonya'ya yardım edeceklerini söyleyen Güney Korelilerin oranının yüzde 15,1 olduğu, 39,4'ünün ise bu konuda fikir beyan etmediği belirtildi.

Anket ayrıca Güney Korelilerin üçte birinden fazlasının Japonya'yı gelecekte bir askeri tehdit, yüzde 61'inin ise mevcut askeri tehdit olarak gördüğünü ortaya koydu.

"Kuzeydoğu Asya'da Durum ve Güney Korelilerin Algılayışı" adı verilen anketi yapan uzman Lee Sang Sin, "Güney Koreliler için Kuzey Kore ailenin baş belası, yüz karası. Kuzey Kore'den nefret ediyoruz ve Kuzey Kore'yi küçük görüyoruz. Ama aynı zamanda Kuzey Kore'nin başka ülkeler tarafından yenilgiye uğratıldığını görmek istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Anketin, geçen yıl 5-25 Nisan, bu yıl 5-25 Nisan ve 17 Eylül-8 Ekim'de 3 aşamada yapıldığı kaydedildi.

Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin geçen yıl Japon şirketlerini 1910-1945 yıllarındaki sömürgecilik dönemi sırasında zorla çalıştırılan işçiler için tazminat ödemeye mahkum etmesi üzerine son yılların en kötü seviyesine geriledi.

İki ülke arasındaki gerilim, Japonya'nın temmuzda Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan kilit öneme sahip maddelere daha sıkı ihracat kontrolü getirmesiyle tırmandı. Güney Kore buna eylülde Japonya'yı, Japon şirketlerine dış ticarette kolaylıklar tanınmasını sağlayan "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkararak karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Kuzey Kore

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