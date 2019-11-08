Güney Korelilerin neredeyse yarısı Japonya ile savaşırsa Kuzey Kore'yi destekleyecek

Güney Korelilerin neredeyse yarısının Japonya ile savaşa girmesi durumunda Kuzey Kore'yi destekleyeceği bildirildi.

Thejapantimes'ın haberine göre, Kore Ulusal Birleşme Enstitüsünün 11. yıllık Barış Forumu için yapılan bir anket, Güney Koreli katılımcıların yüzde 45,5'inin, Japonya ile savaşa girmesi halinde Kuzey Kore'ye yardım etmeyi tercih edecekleri yönünde görüş bildirdiğini gösterdi.

Böyle bir durumda Japonya'ya yardım edeceklerini söyleyen Güney Korelilerin oranının yüzde 15,1 olduğu, 39,4'ünün ise bu konuda fikir beyan etmediği belirtildi.

Anket ayrıca Güney Korelilerin üçte birinden fazlasının Japonya'yı gelecekte bir askeri tehdit, yüzde 61'inin ise mevcut askeri tehdit olarak gördüğünü ortaya koydu.

"Kuzeydoğu Asya'da Durum ve Güney Korelilerin Algılayışı" adı verilen anketi yapan uzman Lee Sang Sin, "Güney Koreliler için Kuzey Kore ailenin baş belası, yüz karası. Kuzey Kore'den nefret ediyoruz ve Kuzey Kore'yi küçük görüyoruz. Ama aynı zamanda Kuzey Kore'nin başka ülkeler tarafından yenilgiye uğratıldığını görmek istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.