Günlük burç yorumları 16 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

16 Nisan Salı günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Başak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15 - 21 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay Başak burcunda ilerliyor. Sabah Ay ve Mars arasındaki zorlu açıyla ofis ortamınızda agresif zamanlar geçirebilirsiniz. Devamında Ay’ın Neptün ile oluşturduğu karşıtlık sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlarda olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay günün tamamında Başak burcunda ilerliyor. Ay’ın sabah Mars ile oluşturduğu sert açı aile içinde öfkeli olabileceğiniz zamanlar geçirmenize sebep olabilir. Bazen yakınlarınızın affedeceğini düşünseniz de Ay-Neptün arasındaki sert görünümle bugünkü tepkileriniz ciddi anlamda kırıcı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün ilk saatlerinde 04:38-13:13 arası Ay boşlukta olacak. Bu zaman diliminden sonra ise Ay Başak burcuna geçiyor. Aile ilişkilerinizin önem kazandığı bir gün içerisinde olabilirsiniz. Ay’ın Uranüs ile kurduğu olumlu açı da beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay gün boyunca Başak burcunda ilerlemesine devam edecek. Ay’ın Mars ile kurduğu sert görünüm sabah saatlerinde iletişim kurarken sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Ay-Neptün karşıtlığıyla kalp kırabilirsiniz. İstemeden de olsa sert çıkışlar yapmanız karşı taraf bakımından eleştiriler almanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Başak burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde aktif olan Ay-Mars arasındaki sert etkiyle maddi anlamda stresli zamanlar geçirebilirsiniz. Ay ve Neptün arasındaki karşıtlıkla da umduğunuz paralar hesabınıza geçmemiş olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay günün tamamında sizlerin burcundaki hareketini sürdürüyor. Günün ilk yarısında Ay’ın Mars ile kurduğu kontak sinirli olmanıza neden olacak olayları karşınıza çıkarabilir. Ay’ın ayrıca Neptün ile olan karşıtlığı gönül ilişkinizde hayal kırıklıklarına neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın tüm gün Başak burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Gün boyunca enerjinizin yüksek olduğu bir zamanda olsanız da sabah itibariyle aldığınız Ay-Mars ve Ay-Neptün sert açıları sebebiyle bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay güne başladığınızda 04:38-13:13 saatleri arasında boşlukta ilerliyor. 13:13 itibariyle de hareketine Başak burcunda devam ediyor. Sizler için de bu saatle beraber şanslı bir zaman dilimi başlıyor. Ay’ın Uranüs ile kurduğu olumlu kontak bulunduğunuz çevrede adınızı duyurabileceğiniz sürpriz gelişmeler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Başak burcunda hareketine devam ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Günün başlangıcı sizler için stresli olabilir. Ay-Mars ve Ay-Neptün arasındaki gergin açılarıyla kariyer hayatınızda öfkenize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle yöneticinizle zıt olduğunuz durumlar canınızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay Başak burcunda ilerliyor. Ay’ın sabah Mars ile kurduğu sert etkilerle özellikle seyahat edenleriniz varsa dikkatli olmalıdırlar. Akademik hayatınızda, yurt dışı işlerinizde de Ay-Neptün kontağı sebebiyle işler beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün tümünde Ay Başak burcundaki ilerlemesini sürdürüyor olacak. Bugün Ay ve Mars arasındaki sert etki sebebiyle sabah finansal işlemlerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca sağlığınızı riske atacak işlerden de uzak durmalısınız. Ay-Neptün arasındaki karşıt açı sebebiyle borçlarınız beklentinizden fazla çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Başak burcundaki hareketine devam eden Ay, ilişki ve evlilik konularınızı gündeme getirebilir. Fakat sabah etkinleşen Ay-Mars karşıtlığı partnerinizle aranızda gergin anlar yaşatabilir. Her iki taraf da agresif olabilir. Ay ve Neptün arasındaki açı da söylenen sözlerin duygusal yaralar oluşturabileceğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
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