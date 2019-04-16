Günlük burç yorumları 16 Nisan Salı - Nisan ayı burç yorumları

16 Nisan Salı günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Başak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15 - 21 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Başak burcunda ilerliyor. Sabah Ay ve Mars arasındaki zorlu açıyla ofis ortamınızda agresif zamanlar geçirebilirsiniz. Devamında Ay’ın Neptün ile oluşturduğu karşıtlık sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlarda olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında Başak burcunda ilerliyor. Ay’ın sabah Mars ile oluşturduğu sert açı aile içinde öfkeli olabileceğiniz zamanlar geçirmenize sebep olabilir. Bazen yakınlarınızın affedeceğini düşünseniz de Ay-Neptün arasındaki sert görünümle bugünkü tepkileriniz ciddi anlamda kırıcı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün ilk saatlerinde 04:38-13:13 arası Ay boşlukta olacak. Bu zaman diliminden sonra ise Ay Başak burcuna geçiyor. Aile ilişkilerinizin önem kazandığı bir gün içerisinde olabilirsiniz. Ay’ın Uranüs ile kurduğu olumlu açı da beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay gün boyunca Başak burcunda ilerlemesine devam edecek. Ay’ın Mars ile kurduğu sert görünüm sabah saatlerinde iletişim kurarken sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Ay-Neptün karşıtlığıyla kalp kırabilirsiniz. İstemeden de olsa sert çıkışlar yapmanız karşı taraf bakımından eleştiriler almanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Başak burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde aktif olan Ay-Mars arasındaki sert etkiyle maddi anlamda stresli zamanlar geçirebilirsiniz. Ay ve Neptün arasındaki karşıtlıkla da umduğunuz paralar hesabınıza geçmemiş olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında sizlerin burcundaki hareketini sürdürüyor. Günün ilk yarısında Ay’ın Mars ile kurduğu kontak sinirli olmanıza neden olacak olayları karşınıza çıkarabilir. Ay’ın ayrıca Neptün ile olan karşıtlığı gönül ilişkinizde hayal kırıklıklarına neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay’ın tüm gün Başak burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Gün boyunca enerjinizin yüksek olduğu bir zamanda olsanız da sabah itibariyle aldığınız Ay-Mars ve Ay-Neptün sert açıları sebebiyle bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay güne başladığınızda 04:38-13:13 saatleri arasında boşlukta ilerliyor. 13:13 itibariyle de hareketine Başak burcunda devam ediyor. Sizler için de bu saatle beraber şanslı bir zaman dilimi başlıyor. Ay’ın Uranüs ile kurduğu olumlu kontak bulunduğunuz çevrede adınızı duyurabileceğiniz sürpriz gelişmeler yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız