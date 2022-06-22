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Günlük burç yorumları: 22 Haziran Çarşamba günü tüm burç yorumları!

22.06.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 22 Haziran Çarşamba aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 22 Haziran Çarşamba günü tüm burç yorumları!

22 Haziran Çarşamba yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

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KOÇ

Birinin inandıklarına katılmayabilirsiniz, ancak yine de birlikte çalışabilirsiniz. Aslında, aranızda var olan gerilimler, makul bir şekilde ele alınırsa yaratıcı olabilir. Hâlâ amaçlarınızın ve hırslarınızın örtüştüğü pek çok alan var.

BOĞA

Başkalarının dünyanın adaletsiz olduğundan ve onlar için hiçbir şeyin doğru gitmediğinden şikâyet etmesine izin verin. Onlar kendilerine acıyarak yuvarlanırken, kaderin size yolladığı yeni fırsatlardan sessizce yararlanacaksınız. Hayat, onu yaratmayı seçtiğin şeydir.

İKİZLER

Önümüzdeki 24 saat içinde yeni işler üstlenmeyin, çünkü yeterince işiniz var. İş yükünüzün üstesinden gelmek için mumu her iki ucundan da yakarsanız, iş yükünüz çok uzun sürmez.

YENGEÇ

Ne özel yaşamınızda ne de iş cephenizde hiçbir koşulda destekleyici bir rol oynamayı kabul etmemelisiniz. Burcunuzdaki Güneş, komuta edebileceğiniz ve kişisel olarak sizin için en iyi olanı yapmanız gerektiği anlamına gelir. Takipçi değil lider olun.

ASLAN

Bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın sizi hayal kırıklığına uğrattığına inanmaya meyilli olabilirsiniz, ancak gerçekten var mı veya onlardan çok mu fazla şey bekliyorsunuz? Büyük olasılıkla ikincisidir, bu yüzden düşüncelerinizi kendinize saklayın, aksi takdirde onları aleyhinize çevirebilirsiniz.

BAŞAK

Birileri bir türlü çözemedikleri bir konuda yardım için size gelecekler. Akıllı ve mantıklı olduğun için bunu çözeceğini düşünüyorlar. Elinizden geleni yapın ama halledeceğinize söz vermeyin. Gezegenler sizin de sorun yaşayabileceğiniz konusunda uyarıyor.

TERAZİ

Bugün ağzınızı açmadan önce beyninizi meşgul ettiğinizden emin olun. Kolayca çürütülebilecek bir şey söylerseniz, itibarınızı durduk yerde kötü etkileyebilirsiniz. Konuşmadan önce düşünün ya da hiç konuşmayın. Bu gerçekten bu kadar zor mu?

AKREP

Bu, sizin için hiçbir şeyin yanlış gitmeyeceği ve haklı olabileceğiniz zamanlardan biri gibi görünmeye başlıyor. Ancak bu, rüzgâra karşı ihtiyatlı bir davet değildir. Geri dönüşün olmayacağına inanamayacak kadar zekisin.

YAY

Bugün başkaları ne yapmanı istiyorsa, sen tam tersini yapacaksın. Neden? Niye? Çünkü tam tersi ruh hallerinden birindesin. Ve çünkü yapabilirsin. Ve eğlenceli olduğu için. Sorun değil ama daha sonra yardıma ihtiyacınız olduğunda fazla iş birliği beklemeyin.

OĞLAK

Genellikle, başkalarının ne yaptığınızla aynı fikirde olup olmadığını umursamıyorsunuz ama şimdi Güneş karşı burcunuzda ilerliyor, sevdiklerinizin ve arkadaşlarınızın onayını almanız önemlidir. Yine de onlara sizi veto etme hakkını vermeyin.

KOVA

Günün erken saatlerinde ev işlerinizi aradan çıkarın çünkü daha sonra eğlenmek için fırsatlar olacak ve onları kaçırmak istemeyeceksiniz. Küçük günlük işlerin tamamlanması beklediğinizden daha uzun sürebilir.

BALIK

Yalnızca kişisel zevk getiren şeyleri yapın. Yılın bu zamanında Yengeç Su burcunda olan Güneş, kendi ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı ilk sıraya koymak için her türlü hakka ve her nedene sahip olduğunuz anlamına gelir. Artık her şey seninle ilgili.


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