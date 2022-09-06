Günlük burç yorumları: 6 Eylül Pazartesi günü tüm burç yorumları!

6 Eylül Pazartesi yani ayın altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 6 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Olmasını umduğun şey olmayacak. Ama bu kötü bir haber veya dünyanın sonu değil. Tam tersine, birkaç hafta sonra geriye dönüp baktığınızda, planlarınızın boşa gitmesine büyük olasılıkla sevineceksiniz.

BOĞA

Zihninizi yeni olasılıklara açmanız ve yolunuza bu kadar bağlı olmamanız gerekir. Önümüzdeki birkaç gün içinde olanlar, sizi dünyada olup bitenler için başka açıklamaların olabileceği ilginç gerçeğini kabul etmeye zorlayacak.

İKİZLER

Bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın bugün size söylediği şeyleri umursamamaya meyilli olabilirsiniz, ancak gezegenler bunu ciddiye almanız gerektiği konusunda uyarıyor. Neler olup bittiğine dair daha radikal yaklaşımları, içinde bulunduğunuz zihin karmaşasından kurtulmanız için size ilham verebilir.

YENGEÇ

Güneş haritanıza göre, son aylarda çok fazla güvenmeye başladığınız bir şeyi bırakmanız gerekiyor. Kolay olmayacak ama zamana yayılmak yerine, bir günde, hızlı bir şekilde yapılmalı.

ASLAN

Dün dökme demirden bir gerçek gibi görünen şey, muhtemelen bugün bir gerçek gibi görünmeyecek ve umarım bu sizi düşündürür ve hatta belki de yollarınızı değiştirir. Yeni fikirlere ne kadar açık olursanız, ani karışıklıklar sizi o kadar az üzer.

BAŞAK

Etrafınızdaki herkesin kafası karışmış olabilir ama tam olarak ne yapmanız gerektiğini ve tam olarak nasıl yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Arkadaşlarınızın veya aile üyelerinin sizi vazgeçirmesine izin vermeyin, sadece doğru ve uygun olduğunu bildiğiniz şeyi yapın.

TERAZİ

Görünüşe göre saklayacak bir şeyiniz var ve bunu bir sır olarak saklamak için her yolu denemişsiniz. Gerçekten çabaya değer mi? Gezegenler, bugün yaptıklarınızı açıklığa kavuşturursanız kimsenin zerre kadar umursamayacağını söylüyor.

AKREP

İnsanlara ne yapılması ve nasıl yapılması gerektiğini anlatmakla doyasıya doydunuz. Şimdiye kadar kendileri çözemezlerse, anlamaları pek olası değildir. Bunu yapabilecek durumdalarsa, kendi hatalarından ders almalarına izin verin!

YAY

Gezegenler, iyi giden bir proje hakkında tekrar düşünmeniz gerektiği konusunda uyarıyor, ancak o kadar da iyi değil ki, ondan harika şeyler çıkacak. Aslında onu tamamen çöpe atıp sıfırdan başlamanız gerekebilir, ancak bu tür şeylerde iyisiniz.

OĞLAK

Başkaları size başınızı belaya soktuğunuzu ne kadar çok söylerse, onların yanıldığını kanıtlamak için o kadar kararlı olursunuz. Eleştirilerinin sizi yalnızca iyi şeyler yapmaya değil, aynı zamanda işinizde yeni mükemmellik seviyelerine ulaşmaya motive etmesine izin verin.

KOVA

Hayata bakış açınızı sık sık değiştirmezsiniz, ancak son olaylar, temellere geri dönmeniz ve gerçekte neler olduğunu öğrenmeniz gerektiğini gösteriyor. Yanlış yaptığını kabul edecek türden değilsin ama bu durumda başka seçeneğin olmayabilir.

BALIK

Bir ilişki zor bir dönemden geçiyor ama şimdi Venüs karşı burcunuzda Güneş'e katıldı, biraz sakinleşme fırsatı bulacaksınız. Tüm yol boyunca düz yelken olmayacak ama görünüm kesinlikle daha pürüzsüz olacak.



