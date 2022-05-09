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Günlük burç yorumları: 9 Mayıs Pazartesi günü tüm burç yorumları!

09.05.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 9 Mayıs Pazartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs Pazartesi günü tüm burç yorumları!

9 Mayıs Pazartesi yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları,bugün her zamankinden daha gergin ve sinirli uyandığınızı hissedebilirsiniz. İletişim kanallarında oluşan sorunlar özellikle öğle saatlerinde sevdiklerinizde aranızda bir engel oluşturabilir. Karşınızdakileri dinleyerek ve empati kurarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Aslan ayının bu sabah erken saatlerde oluşturduğu sert açı, gün içinde beklenmedik sürprizlerle karşılaşmanıza neden olacak. Özellikle iş hayatında yaşadığınız stresin bugün biraz daha arttırdığı ve sorumluluklarınızın yoğunlaştığını fark edeceksiniz. Bu dönemde kariyer anlamında yeni bir adım atmadan önce düşünmenizi tavsiye ediyoruz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bu sabah Aslan ayının gökyüzünde oluşturduğu açı nedeniyle kendinizi her zamankinden yorgun ve karamsar hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde Ay Başak'a girerken, haritanızın evleri yöneten bölümünü harekete geçirerek bir değişim fark edeceksiniz. Bu titreşimler, kişisel bakım ve ev ihtiyaçlarınız için kendinize özel bir zaman yaratmanıza ilham olacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bu sabah Aslan burcu gökyüzünde bir dizi sert ve dengesiz açı oluşturduğundan bu sabah dalgalı sularda yüzüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu kozmik iklim sizi dengenizi bozmakla tehdit etse de, kaos ve gerginlikten oluşan meyveleri önümüzdeki günlerde toplayacaksınız. Akşam saatlerinde Ay, Başak burcuna girerken bir değişiklik fark edeceksiniz. İç sesinize yönelerek düşüncelerinizin daha aktif hale geldiğini göreceksiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay, gökyüzünde bir dizi sert ve dengesiz yönler oluşturarak burcunuzda gezinmeye devam ederken, bugün herkes ve her şey size meydan okuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ay Başak burcuna girerken ruh halinizi dengeleme fırsatı bulacaksınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Aslan burcu gökyüzünde bir dizi sert ve dengesiz açıya girerken bu sabah tipik rutininize bağlı kalmakta sorun yaşayabilirsiniz. Kendinizi yeniliklere ve değişime açık hale getirdiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Aslan burcu gökyüzünde bir dizi sert ve dengesiz açı oluştururken Pazartesi sendromunu derinden hissedeceksiniz. Bu kozmik iklim sosyal anlamda kendinizi yorgun ve huzursuz hissetmenize yol açacak. Sosyal olarak kendinizi uzaklaştırarak biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Aslan ayının gökyüzünde oluşturduğu sert açı nedeniyle özellikle bugünün gündem maddesini iş ve kariyer kapısındaki gelişmeler oluşturacak. Kendinizi bugün her zamankinden daha çalışkan hissetmenize rağmen işyerinde stresli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, Ay Aslan burcunda hareket ederken bugün geçmişten gelen konuların gündem geldiğiniz fark edeceksiniz. Uzun süredir haber almadığınız bir yakınınızdan gelen iletişim isteği hem sizi şaşırtacak hem de mutlu edecek. Akşam saatlerinde Ay’ın Başak burcuna doğru yaptığı hareket oda noktanızın kariyer hedeflerine doğru kaymasına neden olacak.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları Ay’ın Aslan burcunda yaptığı hareket bu sabah arkadaşlarınızla ve meslektaşlarınızla bağlantı kurmakta zorlanmanıza neden olabilir. Hayatınızdaki insanları çıkartma konusunda radikal kararlar alarak adımlar atabilirsiniz. Akşam saatlerinde Ay’ın Başak burcuna doğru yaptığı hareket haritanızın ruhsal sektörün, harekete geçirecek ve ikili ilişkilerde kendinizi başka bir noktada göreceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bu sabah Ay Aslan burcunda sert bir açı oluşturarak yönetici gezegeniniz Satürn'ü harekete geçiriyor. Bugün özellikle ikili ilişkilerde kendinizi bir çıkmazda ya da yol ayrımında görebilirsiniz. Ay’ın akşam saatlerinde Başak burcuna geçmesiyle beraber düşüncelerinizi ve duygularınızı hatırlamanıza yardımcı olacak.

BALIK

Sevgili Balık burçları,bu sabah Aslan burcunun yarattığı sert açı nedeniyle ikili ilişkilerinizde kendinizi biraz daha çıkmaza sokabilirsiniz. Bugün özellikle iletişim kanallarında oluşan sorunlar nedeniyle kendinizi her zamankinde daha anlaşılmaz hissedebilirsiniz.

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