Günlük kiralık ev ayarlayıp davet etti: Genç kızı tutuklatan olay kamerada! Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı

Günlük kiralık evde V. S.'nin yaşadığı dehşete ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasını inceleyen emniyet ekipleri, evi kiraya veren Y. A.'dan evi kiralayanın C. Ü. olduğunu öğrenince harekete geçti. C. Ü. kendi evinde yakalandı. İfadesinde evdeki gaspçı 2 şahısla ilgili söyledikleri dikkat çeken C. Ü. tutuklandı. Ev sahibine de para cezası kesildi.

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya üzerinden V.S. isimli adamla tanışan C. Ü., günlük kiralık bir evde buluşma ayarladı. Ardından genç kız, V.S.'yi ayarladığı eve davet etti. Akşam saatlerinde binaya giren adam, genç kızın telefondan söylediği daireye girdi. Bir süre sonra üst kattan aşağıya inen iki şahıs, daireye girerek V.S.'yi tehdit etti. Zor kullanan iki şahıs, 7 bin lirasını ve cep telefonunu gasp ettikleri V.S. ile birlikte daireden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

GÜNLÜK KİRALIK EVDE TUZAK KURUP GASP ETTİ

Olayın ardından iki şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen V.S. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine ekipleri, V.S.'nin ifadeleri doğrultusunda binaya giderek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda günlük kiralık dairenin olduğu kata ilk olarak iki şahsın geldiği belirlendi. Dakikalar sonra da C. Ü.'nün daireye girdiğini gören polis ekipleri, gasp edilen V.S.'nin de hemen ardından içeriye girdiğini tespit etti. Adamın içeriye girmesinin ardından da iki şahsın daireye girdiği, genç kızın daireden çıkarak uzaklaştığı, iki şahsın da gasp ettikleri adamla birlikte binadan ayrıldıkları belirlendi.

ŞİŞLİ POLİSİ KIZI KAĞITHANE'DEKİ EVİNDE YAKALADI

Güvenlik kamera görüntüleri üzerinden geniş çaplı çalışma yapan Şişli polisi, evi günlük kiraya veren sahibi Y.A.'ya ulaştı. Ev sahibinin evi C. ismindeki bir kıza kiraya verdiği bilgisine ulaşan polis, kızın C. Ü. olduğunu tespit etti. Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, genç kızı yakaladı.

GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen C. Ü., olay günü yanında bulunan şüpheli iki erkek şahsın kimliklerini ve telefon numaralarını bilmediğini, sadece isimlerini bildiğini söylemesi üzerine devam eden çalışmalarda, iki şahsın Y.K ve M.K.K olduğu tespit edildi. Emniyette ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan C. Ü. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “gasp (yağma)” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adamı gasp eden iki şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

EV SAHİBİNE PARA CEZASI

Öte yandan, evini günlük kiraya veren Y.A.'ya ise “kira bildirim kanununa muhalefet” suçundan 59 bin lira idari para cezası uygulandı.

(İHA)