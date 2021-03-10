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  4. Güpegündüz akılalmaz olay! Çalışanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çaldı

Güpegündüz akılalmaz olay! Çalışanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çaldı

10.03.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde gündüz vakti, bilgisayar mağazasını kollayan hırsız, elemanın uyuduğunu görünce 5 bin TL değerinde bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde bulunan bir bilgisayar mağazasını gündüz vakti kollayan hırsız, elemanın uyuduğunu görünce güpegündüz içeri girerek 5 bin TL’lik bilgisayarı alıp kaçtı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, işletme sahibi görüntüleri izlerken şoka uğradı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Siraç Aykanat, daha önce de hırsızlık yaşadığını aktararak, “Dün akşam 17.00 civarında, işim vardı çıkmam lazımdı, elemanıma dükkanı teslim edip çıktım. Döndüğümde elemanın uyuduğunu ve kapının açık olduğunu gördüm. Elemanım uyanınca etrafa bakındığımda cihazın çalındığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım, içeriye hırsız girip cihazı alıp gidiyor. Giren kişi tek başına yavaşça kapıyı açıyor, önceden keşif yapıp içeriyi incelemiş, kimse olamayınca yüzü maskeli bir şekilde girmiş. Gündüz vakti olduğu için müşteri girip çıkar diye alarmı da açmamıştık. Daha önce de iş yerimde hırsızlık olayı yaşanmıştı" dedi.

(İHA)

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