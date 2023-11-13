HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güpegündüz kanlı infaz! Çıkmaz sokakta sıkıştırıp kurşun yağdırdılar

Güpegündüz kanlı infaz! Çıkmaz sokakta sıkıştırıp kurşun yağdırdılar

13.11.2023 11:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Motosikletli şüpheliler, takibe aldıkları aracı çıkmaz sokakta kurşun yağmuruna tuttu. Araçta bulunan 3 kişiden Çağatay Arpaz hayatını kaybederken, kardeşi A.A. ve arkadaşı E.G. (25) yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. İşte detaylar...

Güpegündüz kanlı infaz! Çıkmaz sokakta sıkıştırıp kurşun yağdırdılar

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Kozağaç Mahallesi’nde bulunan 232. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile hafif ticari aracı takibe alan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheli veya şüphelilerce, çıkmaz sokağa giren hafif ticari araca art arda tabancayla ateş açıldı.

1eaf4a64-ebcd-4988-b1a5-6509e9f0ac81

Araçta bulunan E.G. (25), A.A. ve Çağatay Arpaz vücutlarına isabet eden mermiler ile yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

72ea3b7e-fbe6-4e09-bdeb-0a1c06b2dbc9

ABİ ÖLDÜ, KARDEŞİ VE BİR ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Çağatay Arpaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

8b797122-396c-490c-ae07-886c38ee4082

Arpaz’ın kardeşi A.A. ve E.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

655fffab-cc3a-4473-b6e9-afc4cc0d98c6

Çağatay Arpaz’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

974d3cc1-5182-45a2-bba9-0697c19e3625

Olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki göstermişti! İngiltere İçişleri Bakanı Braverman o sözleri sonrası görevden alındıSon dakika | Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki göstermişti! İngiltere İçişleri Bakanı Braverman o sözleri sonrası görevden alındı
Alarm veriyor! 5 ayda bu hale geldi: İki fotoğraf, farkı gözler önüne serdiAlarm veriyor! 5 ayda bu hale geldi: İki fotoğraf, farkı gözler önüne serdi
Saç dökülmesi sorunu için birebir! 1 damlası bile etki ediyorSaç dökülmesi sorunu için birebir! 1 damlası bile etki ediyor
Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Belediye otobüsünde öpüşme sosyal medyanın diline düştü! "Resmen vakumlamış"

Belediye otobüsünde öpüşme sosyal medyanın diline düştü! "Resmen vakumlamış"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine kabusu yaşattı!

Ezber bozan açıklama! 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

Ezber bozan açıklama! 'Deprem kuşağında olmak nimettir'

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.