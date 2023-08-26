Güpegündüz pes dedirten otomobil hırsızlığı! Utanmadan bir de küfür ettiler: Araç sahibi evden taşınmayı düşünüyor

Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin bağırmalarına aldırış etmeyen şüpheliler park halindeki otomobilin gösterge panelini ve hayalet ekranını çaldı. Otomobilin sahibi Engin Öztürk "Aracı alalı 1 hafta oldu. Korkularımız vardı, başımıza geldi. Otoparklı bir binaya taşınmayı düşünüyoruz" dedi.

UTANMAZ HIRSIZLARIN BİR DE KÜFÜR ETTİ

Olay, sabah 08.3O sıralarında Merkez Mahallesi Ova Sokakta meydana geldi. Engin Öztürk'ün 1 hafta önce satın aldığı otomobili gözüne kestiren hırsızlar, hafif ticari bir araçla otomobilin yanına yanaştı. Aracın camlarını kırarak saniyeler içinde ön panel ve hayalet ekranını çalan hırsızlar, kendilerini fark eden bir kadının balkondan bağırmasına aldırış dahi etmediler.

O anların cep telefonu kamerası tarafından çeken ve hırsızlara bağıran Fatma Aydın, "08,30 sıralarında bir araç geldi sol tarafa yanaştı. Önce ben arabayı çizecekler sandım sonra ellerinde muşta olduğunu fark ettim, onunla vurdu ve camı kırdı. Sonra içeriye girdi. Yanındaki de inip içeridekileri aldılar, bende o esnada hırsız var diye bağırmaya başladı. Amacım da insanları kaldırmaktı. Fakat bazı insanlar uyandı, diğerleri uyanamadı. 4 kişiydiler. Siyah giyinmişlerdi. Bana küfür ettiler, silah gösterdiler" şeklinde konuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren hırsızların olay yerine geldikleri aracın plakasının da başka model bir araçtan çalıntı olduğu tespit edildi.

O ANLAR KAMERADA

Güpegündüz yapılan hırsızlık hem cep telefonu kamerası hem güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin geldiğini fark eden hırsızların bir müddet bekledikten sonra camı kırarak ekranı çaldığı görüldü.

"TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Otomobil sahibi Engin Öztürk, “Saat 08.30 sıralarında aracımız patlatıldı ve hayalet ekranı çalındı. Vatandaşların tepki vermesiyle kaçtılar yüzleri maskeli ve elleri eldivenliydi, tam bir profesyoneller. Buralarda çok fazla oluyor bu olay daha çok önlem alınması gerektiğini düşünüyorum güpegündüz böyle bir olay olması da ilginç. Aracı alalı 1 hafta oldu korkularımız vardı korktuklarımız başımıza geldi, otoparklı bir binaya taşınmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. (DHA)



