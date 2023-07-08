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Gurbetçi vatandaşı isyan ettiren olay: Bulgaristan polisi 30 euro rüşvet aldı

08.07.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurt dışında yaşayan vatandaşların sorun ve görüşlerini dinledi. Avusturya’nın başkenti Viyana’dan gelen Yusuf Demir, Sarıkaya’ya Bulgar polisinin gurbetçilerden rüşvet aldığını söyledi. Polisin kendilerini tehdit ettiğini dile getiren Demir, "30 euro vermek zorunda kaldık ve Türkiye'ye geldik" dedi.

Gurbetçi vatandaşı isyan ettiren olay: Bulgaristan polisi 30 euro rüşvet aldı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile Kapıkule Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Sınır kapısından gurbetçilerin yurda girişlerinde uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile görüşen Sırakaya, gurbetçilerin yurda girişlerinde uygulanan önlemler ve yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldı.

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BULGARİSTAN POLİSİ 30 EURO RÜŞVET ALDI

Sırakaya’ya gurbetçi aile Yusuf Demir, Bulgar polisinin kendilerinden 30 euro rüşvet aldığını belirtti. Bulgaristan sınır kapısına geldiklerinde Bulgar gümrük polisinin evrak olmadığı iddiası ile kendilerini tekrardan Sırbistan sınır kapısına göndermek istediğini belirten Demir, ”Çok yorgun olduğumu polisin kendisine söyledim fakat polis bana ’Evrakların eksik, geri dön ya da arka bagaja battaniyenin altına parayı bırak’ dedi. Biz de geri dönmekten ise 30 euro parayı battaniyenin altına bırakmak zorunda kaldık ve Türkiye’ye geldik” dedi.

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SIRAKAYA: PAZARTESİ GÜNÜ İLGİLİ MAKAMLARA BİLGİ VERECEĞİM

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, sorunun gerekli yerler ile görüşülerek pazartesi günü ilgili makamlara bilgi verileceği hususunu aileye iletti. Sırakaya, daha sonra yurda giren gurbetçilerle sohbet etti. Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki araç geçişleriyle ilgili bilgi veren Sırakaya, "1 Haziran ve 5 Temmuz arasında yaklaşık 129 bin aracın geçiş sağladığını ve yaklaşık 520 bin insanımızın da Kapıkule Gümrük Kapımızı kullanarak ülkemize giriş gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunu bir önceki seneyle kıyas edecek olursak yaklaşık 5 bin aracın belirtmiş olduğum tarihler içerisinde artmış olduğunu ve yurdumuza giren insanımızın daha da artış gösterdiğini gözlemlemekteyiz.

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Ülkemize teveccühün artmış olması, vatandaşlarımızın daha yoğun bir oranda ülkemize geliyor olması, tabii ki bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tıpkı Türkiye’de yaşayan her bir kardeşimiz gibi bu ülkenin asli birer unsuru olduklarını, onların Türkiye için vazgeçilmez olduklarını da bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız. Çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her birisini bizler bir yumuşak güç olarak görüyoruz. Orada her birini gönüllü elçimiz olarak görüyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan gurbetçi

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