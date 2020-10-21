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Gürcistan'da rehine krizi!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir kişinin bankada bulunan 30 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Gürcistan'da rehine krizi!

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yerel medyada yer alan habere göre, ülkenin Zugdidi kentindeki Gamsakhurdia Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde meydana geldi.

Adı henüz açıklanmayan silahlı bir kişinin banka şubesinde çalışan ve müşteri olmak içeride bulunan 30 kişinin rehin alındığı ifade edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildiği ifade edilirken, polislerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Silahlı kişinin şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadığı belirtilirken, olayın gerçekleştirildiği Gamsakhurdia Caddesi'nin güvenlik çemberine alındığı kaydedildi.

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