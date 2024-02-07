Gürcistan üzerinden Türkiye'ye girdi, hemen uyarı yayınlandı! İstilacı özelliğiyle biliniyor

Tarım sektörü için kritik uyarı geldi! Çifçilerin önemli bir sorunu olarak ortaya çıkan kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zararlı hakkında üreticileri uyardı.

BİRÇOK BÖLEGEDE GÖRÜLDÜ

Sebze, meyve ve çiftçilerin en büyük düşmanı olan "kahverengi kokarca" böceği ile mücadeleye dikkat çeken çeken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı paylaşımla üreticileri zararlıya karşı uyardı. Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giren, Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede görülen kahverengi kokarca böceği, ürün verimliliğe büyük zarar veriyor.

ÜRETİCİLER UYARDI

Meyve ve sebzelerin yanı sıra ağaçlara da zarar verip, tarımsal üretimin düşmesine neden olan istilacı türlerden kahverengi kokarca böceğine karşı zirai ve kimyasal mücadeleye devam edilirken, farkındalık oluşturmak hedefiyle paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri kahverengi kokarcaya karşı uyardı.

ZARAR VERDİĞİ ÜRÜNLER

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden “Kahverengi kokarcaya dikkat” başlığıyla yapılan paylaşımda “Ülkemizdeki istilacı türlerden biri olan kahverengi kokarca, fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, mısır, biber, fasulye, domates gibi birçok bitkide beslenmekte ve ciddi zararlara neden olmaktadır” ifadeleri yer aldı.(İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





