Güreşçiden acı haber geldi! 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Selendi ilçesinde 11 Aralık'ta Mustafa Ö.'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsünün yanı sıra yağlı güreş sporcusu Burhan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Karabulut, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde, önceki gün hayatını kaybetti.

Yağlı güreş sporcusu Karabulut'un ölümü, yakınları, sevenleri ve sporcu arkadaşlarını yasa boğdu. Burhan Karabulut için bugün öğlen memleketi olan Kula ilçesindeki Süleyman Şah Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve genç güreşçinin yakınları, sevenleri ve sporcu arkadaşları katıldı.

Kılınan namazın ardından Karabulut'un bir süre omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konulup, Kula Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi. Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





