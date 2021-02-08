Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, nereli?

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesine 1 Ocak’ta Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Rektör olarak atanmasının ardından üniversitenin üst yönetim kadrosu da şekillenmeye başladı. Bu doğrultuda rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Şimdi bu iki isimle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Gürkan Kumbaroğlu nereli? Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında? İşte detaylar...

GÜRKAN KUMBAROĞLU KİMDİR?

Lisans eğitimini 1990 yılında Gazi Üniversitesi’nde tamamlayan Gürkan Kumbaroğlu, 1995 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Kumbaroğlu, doktorasını ise 2001 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Doktorasının ardından iki sene boyunca araştırmalarını İsviçre’de ETH Zürich ve ABD’de lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürüten Kumbaroğlu, sonrasında Boğaziçi Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.