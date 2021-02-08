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Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, nereli?

08.02.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, nereli?

Boğaziçi Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevine Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Şimdi, bu isimlerle ilgili araştırmalar da hızlandı. Peki, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında, nereli?

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesine 1 Ocak’ta Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Rektör olarak atanmasının ardından üniversitenin üst yönetim kadrosu da şekillenmeye başladı. Bu doğrultuda rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Şimdi bu iki isimle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Gürkan Kumbaroğlu nereli? Gürkan Kumbaroğlu kaç yaşında? İşte detaylar...

gürkan kumbaroğlu

GÜRKAN KUMBAROĞLU KİMDİR?

Lisans eğitimini 1990 yılında Gazi Üniversitesi’nde tamamlayan Gürkan Kumbaroğlu, 1995 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Kumbaroğlu, doktorasını ise 2001 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Doktorasının ardından iki sene boyunca araştırmalarını İsviçre’de ETH Zürich ve ABD’de lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürüten Kumbaroğlu, sonrasında Boğaziçi Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.

gürkan kumbaroğlu

Bu süreçte konuk öğretim üyesi olarak Almanya’da RWTH Aachen Üniversitesi, Brezilya’da Sao Paulo ile Campinas üniversiteleri ve Nijerya’da Port Harcourt Üniversitesi, Çin’de Çin Bilimler Akademisi ve KKTC’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesinde enerji dersleri verdi. Kumbaroğlu; Türkiye’nin ilk “Enerji Oscarı” ödülünü, 2011 yılında Enerji Piyasalarına Bilimsel Katkı dalında aldı. Bunun yanı sıra 2012 yılında Çin Bilimler Akademisi tarafından “Visiting Professorship for Senior International Scientists” ödülüne de layık görüldü. Aynı zamanda Kumbaroğlu 2008 yılında 31nci IAEE Dünya Konferansı'nın İstanbul'a kazandırılması sebebiyle "İstanbul'un Kongre Elçisi" ödülünü aldı.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu öte yandan, “Sustainability”, “Innovative Energy Policies” ve “Journal of Self-Governance” and Management Economics” dergilerinin yayın kurulu üyesi. Kumbaroğlu’nun enerji ve çevre modellemesi, ekonomisi ve politikaları üzerine de pek çok bilimsel yayını bulunuyor. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğinin (IAEE) 2016 Dönem Başkanlığını yürüten Kumbaroğlu, IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam ediyor.

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