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  4. Gürsel Tekin'in CHP'den istifası sonrası o iddia gündem olmuştu! Tartışmalara son noktayı koydu

Gürsel Tekin'in CHP'den istifası sonrası o iddia gündem olmuştu! Tartışmalara son noktayı koydu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.02.2024 23:21 | Son Güncelleme:
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31 Mart seçimlerine gidilirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, aldığı karar sonucunda CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 'Parti içi hemşericilik' vurgusu dikkat çeken Tekin'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olacağı iddia edilmişti. Tekin yaptığı açıklamada söz konusu iddiaya noktayı koydu.

Gürsel Tekin'in CHP'den istifası sonrası o iddia gündem olmuştu! Tartışmalara son noktayı koydu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" diyerek CHP'den istifa etmişti.

BAĞIMSIZ ADAYLIK İDDİASI

İstifasının ardından Tekin'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olacağı iddia edilmişti. Tekin yaptığı açıklamada "Kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olmayacağım" dedi.

Gerçek Gündem'e konuşan Tekin şunları ifade etti:

"Esenyurt'la ilgili de bir talep açmış değildim bana bu konuda bir teklif getirmişlerdi. Ancak bu işin olup olmayacağı konusunda hiçbir bilgi vermediler, siz adayımız değilsiniz demediler. Hiçbir şekilde sonrasında ben de temas kurmadılar. Ben de bir aydır genel merkezden kimseye erişemiyorum."

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Gürsel Tekin CHP
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