Güvenli bir park ve sürüş için her araçta olması gereken en iyi geri görüş kamerası modelleri

Yoğun trafik ve sıkışık park alanları araç kullanırken sürücüleri zorlayabilir. Ancak geri görüş kamerası ile konforlu bir sürüş deneyimi mümkün. "Geri görüş kamerası nedir?" diye sorarsanız bu ürünler için "park esnasında ya da geri manevra yaparken aracın arkasında yer alan cisimlerin kolayca görünmesini sağlayan kameralar" diyebiliriz. Bu ürünler, sensörleri sayesinde arkada yer alan cisimle araç arasındaki mesafeyi kolayca anlamanızı sağlar. Piyasada birçok markaya ait onlarca model var. Bu modeller arasından en iyileri sizler için listeledik. Haydi gelin, aracınız için en uygun modeli bulabileceğiniz listeyi birlikte inceleyelim.

1. Uzun süreli kullanım olanağı sunan KIMISS Geri Görüş Kamerası

En iyi geri görüş kamerası araştırmamızda sizin için seçtiğimiz ilk önerimiz KIMISS markalı model. Bu ürün, aracınızı herhangi bir sorun yaşamadan doğru şekilde park etmenize yardımcı olur. IP67 kalite sınıfında bulunan ürün, su geçirmez tasarımıyla yağmurlu günlerde ve ıslak bölgelerde sorunsuz bir şekilde çalışır. Işık seviyesinin düşük olduğu yerlerde bile en iyi görüntüyü sunan arka görüş kamerası, 170 derecelik ultra geniş açısıyla geriye doğru manevra yaparken yolu en iyi şekilde görmenizi sağlar. Kolayca kurulabilen ürün, trafikte ilerlerken ya da aracınızı park ederken kendinizi daha güvende hissetmenize imkan tanır. ABS malzemeden üretilen kamera, dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik eder.

2. Darbelere karşı direnç gösteren Audiomax Araç Geri Görüş Kamerası

Audiomax Araç Geri Görüş Kamerası, aracınızı park etmeyi sorun olmaktan çıkarır. Bütün araçlarda kullanılabilen ürün, CMOS görüntü işlemcisi sayesinde yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunar. Kolayca kurulabilen geri görüş kamerası, çelik gövdesi sayesinde darbelere karşı direnç gösterir. Su geçirmediği için ıslak alanlarda sorunsuz kullanım imkanı verir. Geniş açılı kamerası sayesinde geri geri giderken daha geniş bir alanı kontrol etmenizi sağlar. Bu ürün, buğu tutmayan camıyla ve gece görüş özelliğiyle net görüntüler sunar. Audiomax Araç Geri Görüş Kamerası'nı dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

3. Karanlık ortamlarda bile net bir görüntü sunan Meimeier Geri Görüş Kamerası

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiyemiz olan Meimeier Geri Görüş Kamerası, geri giderken ve park ederken işinizi kolaylaştırır. Kolay kurulum imkanı veren ürün, IP68 koruma sınıfı özelliğiyle su geçirmez. Bu sayede ürünü her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanabilirsiniz. -20 ila +80 derece arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz bir şekilde çalışan model, DC 12V güç ile beslenir. HD geri görüş kamerası, net bir görüntü sunarak aracınızı güvenle park etmenize yardım eder. 8 LED özelliğiyle karanlık ortamları aydınlatarak daha kaliteli bir görüntü sunar. Sağlam materyallerden üretilen kamera, uzun süreli kullanım imkanı verir.

4. IP69 koruma sınıfıyla su geçirmeyen ‎QINGTIAN Geri Görüş Kamerası

‎Volvo markalı araçlar için özel olarak üretilen QINGTIAN Geri Görüş Kamerası, IP69 koruma sınıfı özelliğiyle sudan etkilenmez. Bu sayede aracınızı en kötü hava koşullarında bile rahatça kullanabilirsiniz. 8 katmanlı nano filtre camlı kamerasıyla yüksek kalitede görüntü sunar. Bu sayede aracınızı kullanırken kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar. 150-170 derecelik açısı sayesinde daha geniş bir alana hakim olmanıza olanak tanır. Plaka altına yerleştirebileceğiniz ürünü delik açmadan kolayca monte edebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli bir kullanım vadeden ürünle sürüş konforunuzu arttırabilirsiniz.

5. İster otomobilde ister SUV'de kullanın: SWTNVIN Geri Görüş Kamerası

"En iyi geri görüş kamerası hangisi?" diye soracak olursanız size SWTNVIN Geri Görüş Kamerası'nı önerebiliriz. Kamyon, araba, karavan ve SUV gibi birçok araçta rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, sizi park etme sorunundan kurtarır. Kolay kurulum imkanı sunan geri görüş kamerası, 170 derecelik açısıyla geniş bir alanı görmenize yardımcı olur. Bu sayede aracınızı problemsiz bir şekilde park etmenizi sağlar. HD kalitesiyle görüntüleri net olarak aktarır. IP67 koruma sınıfındaki ürün, su geçirmez özelliğiyle yağmurlu günlerde ve ıslak arazilerde sorunsuz bir kullanım olanağı sunar.

6. Hem ön hem arka kamerası ile Jansite Geri Görüş Kamerası

En iyi dikiz aynalı geri görüş kameraları arasında yer alan Jansite Geri Görüş Kamerası, 1080p görüntü kalitesi ile park esnasında en net görüntülere ulaşmanızı sağlar. Hem ön hem arka kamerası sayesinde park esnasında bütün kör noktaları görmenize yardımcı olarak işinizi kolaylaştırır. Ürünün dokunmatik ekranı, araç çalışmaya başladığında arka kamera görüntüsünü eş zamanlı olarak yansıtır. Sağa, sola, aşağı ve yukarı doğru hareket ettirilebilen kamera; bütün açıları sorunsuz bir şekilde görmenize destek olur. Gece görüş özelliğiyle en karanlık ortamlarda dahi net görüntü alma imkanı verir. Ürün, sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

7. Aracınızı rahatça park etmenizi sağlayacak HDMEU Arka Görüş Kamerası

HDMEU Arka Görüş Kamerası, 170 derecelik açısı ile aracınızı park ederken ve geri geri giderken kör noktaları görmenize yardımcı olarak işinizi kolaylaştırır. Polo, Golf, Passat, Seat, Leon ve Skoda gibi araçlarda kullanılabilen geri görüş kamerası; su geçirmez özelliğiyle kötü hava koşullarında bile sorunsuz bir kullanım sunar. Gece görüşü sayesinde karanlık alanlarda net bir görüntü aktararak aracınızı doğru şekilde park etmenize yardımcı olur. Kolayca kurulabilen HDMEU Arka Görüş Kamerası, sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanım imkanı verir.

8. Wifi bağlantısı kurabileceğiniz Funien Arka Görüş Kamerası

Sıradaki tavsiyemiz olan Funien Arka Görüş Kamerası, 150 derecelik açısıyla geri geri giderken her alanı rahatça görmenize yardım ederek aracınızı güvenli bir şekilde park etmenizi sağlar. Wifi bağlantısıyla erişim kurabileceğiniz üründeki videoları akıllı cihazlarınızla paylaşabilirsiniz. Dikiz videosuna girerek görüntüleri gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. 5-10 metre gece görüşü sunarak karanlık alanlarda bile güvenli bir park işlemi gerçekleştirmenize destek olur. IP67 koruma sınıfındaki ürün, su geçirmediği için yağmurlu günlerde ve ıslak ortamlarda aracınızı problem yaşamadan kullanmanıza imkan verir. Sağlam materyallerden üretilen arka görüş kamerası, uzun süre boyunca kullanım olanağı sunar.

9. Gece görüş fonksiyonuyla güvenlik vadeden İR Geri Görüş Park Kamerası

İR Geri Görüş Park Kamerası, geniş açısıyla park işlemini daha kolay bir hale getirir. Gece görüşü özelliğiyle ışık düzeyinin az olduğu alanlarda dahi görüntüleri net bir şekilde iletir. Bu sayede aracınızı güvenli bir şekilde park etmenize yardımcı olur. Mesafe çizgisi bulunan arka görüş kamerası; arkanızdaki araca, kaldırıma veya herhangi bir cisme ne kadar mesafe kaldığını kontrol etmenizi sağlar. CMOS görüntü işlemcisi sayesinde yüksek çözünürlüklü bir görüntü sunan ürün, su geçirmeyen materyalleri ile yağmurlu günlerde de sürüş konforunuzu arttırır. Buğu tutmaz camı, kameranın her an net görüntü yollamasına yardım eder. Her türlü araçta rahatlıkla kullanılabilen arka görüş kamerası, çelik alaşım gövdesiyle uzun süreli kullanım imkanı verir.

10. Sağlam yapısıyla uzun süre kullanılabilen Sahlan Geri Görüş Park Kamerası

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Sahlan Geri Görüş Park Kamerası, DC 12V ile çalışır. 8 LED'li ürün, karanlık alanlarda aydınlatma sağlayarak aracınızı sorunsuz bir şekilde park etmenize yardım eder. 170 derece görüş açısıyla kör noktaları yok ederek güvenli bir şekilde geri geri gitmenizi sağlar. CMOS görüntüleme sensörü sayesinde yüksek çözünürlük sunan ürün, düşük güç tüketimiyle aracın aküsünü zorlamaz. -20 ila +75 derece arasında çalışabilen geri görüş kamerası, sağlam materyallerden üretilmesi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabilir.