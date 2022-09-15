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Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan bıçaklanarak öldürülmüştü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

15.09.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hastanede bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın babası Hüseyin Okudan'ın sözleri yürekleri yaktı. Oğlu için düzenlenecek tören öncesi konuşan baba Okudan "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı?" dedi.

Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan bıçaklanarak öldürülmüştü! Babasının sözleri yürekleri yaktı

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45'te motosiklet kazası geçiren Mazlum B. ve Çetin K. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan Mazlum B. ve Çetin K., taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, olaya müdahale etti. Şüphelilerden Çetin K., arbede sırasında Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu için düzenlenecek cenaze töreni öncesi konuşan baba Hüseyin Okudan'ın sözleri yürekleri yakarken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştığı taziye mesajında "Adalet önünde suçlular cezasını çekecek" dedi.

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BABANIN SÖZLERİ YÜREKLERİ YAKTI

Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün akşam 'Sessiz olun' uyarısında bulunduğu Mazlum B. ve Çetin K.'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için Esenyurt İmam Hasan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

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Tören öncesi konuşan acılı baba Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiç bir suç yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı? Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki? Sadece sizlerden şunu rica ediyorum. Bunu hep haykıracağım 'Ona söyleyin ki, ne kadar mutlusun? Ne kadar huzurlusun? Böyle bir acı yaşatılır mı?' Bunları duysun, babasının vasiyeti olarak duysun. Benim sözlerim onun kulaklarında çınlasın. Gözlerinin önünden film şeridi gibi geçsin. Duyduğum kadarıyla benim evladıma kıyan kişinin 21 suç dosyası varmış 22. suçu biz olduk. Onlar gibiler sokaklarda barındırılmasın. Başkalarının canları yanmasın." dedi.

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VALİ YERLİKAYA: ADALET ÖNÜNDE SUÇLULAR CEZASINI ÇEKECEK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün akşam hasta yakınları tarafından öldürülen özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için taziye mesajı paylaştı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt Devlet Hastanesi özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan henüz 1,5 aylık evliydi. Dün hasta yakınları tarafından öldürüldü. Tuğrul kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Adalet önünde suçlular cezasını çekecek." ifadeleri yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Esenyurt Güvenlik görevlisi
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