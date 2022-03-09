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  4. 'Güvenlik görevlisini işten attırdı' iddialarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan yanıt

'Güvenlik görevlisini işten attırdı' iddialarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan yanıt

09.03.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, metroda çalışan güvenlik görevlisini işten attırdığına dair iddialar için, "Kendisi daha önce birçok yurttaşa kaba davrandığı için ceza almış. Benim şikayetimin ardından da işten çıkarılmış" ifadelerini kullandı.

'Güvenlik görevlisini işten attırdı' iddialarına CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan yanıt

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki 4. Levent durağında tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı iddialarına cevap verdi.

Tanrıkulu, güvenlik görevlisinin kendisine kaba davrandığını belirterek İBB'ye şikayet ettiğini ve sadece uyarılmasını istediğini bildirdi. Tanrıkulu, söz konusu kişinin daha önce de bu kaba davranışları nedeniyle cezalara maruz kaldığını, kendisinin şikayetiyle de işten çıkarıldığını ifade etti.

Tanrıkulu'nun açıklamaları şöyle;

"Kibele Sanat Galerisine gitmek için Levent Metrosunda indim. Hangi çıkıştan çıkacağımı bilemediğim için metrodaki güvenlik görevlisine sordum. Karşılık olarak çok kaba bir davranışla bir el hareketiyle karşılaştım. Anlamadım ve tekrar sordum. Aynı hareketi bir daha yaptı. Ben de 'Bu şekilde kaba davranmak zorunda değilsiniz. Siz burada görevlisiniz' dedim. Bana cevap olarak, 'Her yurttaşa karşı şöyle eğilip, buyurun buradan mı gidin diyeceğim?' dedi. Ben de "Ben milletvekiliyim, yurttaşlara böyle davranamazsınız. Sizin göreviniz burada insanlara yer ve yön göstermek" dedim.

"ŞİKAYETİMİ İBB'YE BİLDİRDİM"

Bir yurttaş olarak şikayetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bildirdim. Bildirirken güvenlik görevlisinin kaba davrandığını belirtip ikaz edilmesini ama iş akdi ile ilgili bir şey yapılmamasını istedim. Daha sonra iş akdinin feshedildiğini öğrendim. Bu durumdan son derece üzgünüm ancak o kişi daha önce birçok kez aynı soruşturmaya maruz kalmış, cezalar almış ve en son ben bildirdikten sonra da böyle bir cezayla karşı karşıya kalmış. Gerçek budur. Ben emekçinin ve emeğin yanındayım ama hiç kimse, hiçbir güvenlik görevlisi yurttaşlarımıza hakaret edemez, onlara sadece ve sadece yardımcı olmak zorundalar."

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CHP
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