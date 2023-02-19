Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! İşte 7.7 büyüklüğündeki depremde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşananlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat saat 04.17’de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Osmaniye’de çok sayıda binanın yıkılmasına, çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Öğle saatlerinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleşen yıkımla birlikte kentte ölü sayısı 991’e yükseldi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabaha karşı meydana gelen ilk depremde 112 Acil Çağrı Merkezi’nde yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sarsıntıyla birlikte paniğe kapılan görevlilerin bir süre kendilerini korumaya aldıkları, sarsıntının bitmesinin ardından ise tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü.

Merkezin asma tavanında küçük çaplı hasarın meydana geldiği deprem sırasında görevlilerin soğukkanlılığı dikkat çekti.

(DHA)

