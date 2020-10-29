Güzel haberler geliyor... 29 Ekim 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 29 Ekim 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
29 Ekim Perşembe günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
29 Ekim burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 29 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün hareketli ve yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Motivasyonunuzu arttıracak deneyimler içinde olabilir, hızlı karar verip hızlı harekete geçebilirsiniz. Detayları göz önüne almak, adım adım gitmek isteklerinize ulaşmanızı sağlayabilir. Acelecilik ve fevrilikten kaçınmalı.
Bugün içe dönme, geleceği merak etme, spiritüel konular ve güçlü sezgiler öne çıkabilir. Anlık durumlar motivasyonunuzu ve ruh halinizi daha hızlı değiştirebilir. Gün içinde denge ve sakinlik gerekli olacaktır.
Bugün kazanç ve harcama dengesini korumalı, para yönetimini sağlamalısınız. Aile ilişkileri, arkadaşlıklar öne çıkabilir. Sosyalleşebilir, yakınlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ev kazalarına dikkat etmelisiniz.
Bugün egosal durumlardan ve bencillikten kaçınmalısınız. Zira daha fazla kendi hedeflerinize odaklanıp bireysel hareket edebilirsiniz. Geçmişten bir dönüş olabilir. Bir süredir yaşadığınız bir kararsızlığı sonlandırabilirsiniz. Yarım kalmış konularla ilgilenebilirsiniz.
Bugün önemli haberler alabilirsiniz, iletişim trafiğiniz artabilir. Başvurular, yasal ve adli konular gündeme gelebilir. Eğitim hayatında ve ileriye yönelik hedeflerinizde daha detaycı ve cesur olmak gerekiyor olacak. Uzaklardaki kişilerden dönüşler olabilir. Yurtdışı, yabancılar ve seyahatler gündeminizde olabilir.
Bugün anlık gerilim ve stres durumlarına takılmamaya, zihinsel eforu azaltıp fiziksel eforu arttırmaya gayret edin. Çaba verme, direnç gösterme zamanı. Ortamların ve kişilerin enerjisi daha fazla etkileyebilir. Finansal konularda karışıklıklara dikkat. Alım-satım konuları gündeme gelebilir.
Bugün ilişkilerde hızlı değişimler yaşanabilir. Gizli eylemler, yanıltıcı durumlar, dost ve düşmanı ayırt etmeye dair olaylar oluşabilir. Süregelen bir kararsızlığınız gün içinde aniden bitebilir. Davalarla ilgili konularda gecikme, erteleme olabilir.
Bugün yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, koşturmaca içinde olabilirsiniz. Gün içinde tembellik ve pasiflik zarar verecektir. Yaşamınızdaki düzeni, dengeyi ve problemleri daha fazla düşünebilirsiniz. Soruna takılı kalmak yerine çözüme odaklanmalı zamanı. Beslenmede de dikkat.
Bugün çocuklarla bir arada olabilir, keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Yeteneğinizden, bilginizden emin olmanız gerekebilir. Beklenmedik bir aklımda kaldın sadece
Bugün iş veya özel hayatınızda eski bir sayfayı kapatabilir, yeni bir başlangıç yapabilir, küslük ve barışma gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kardeşler ve ebeveynler gündeminizde öne çıkabilir. Alım-satım ve yatırım konuları gündeminizde olabilir.
Bugün nostalji içinde olabilir, geçmişi hatırlatan şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazı Kovalar eski ilişkilerin daha çok içinde olabilir. Takıntılı fikir ve düşüncelerden arınma zamanı. Akşam ve gece saatlerinde kazalara dikkat.
Bugün unutulmuş bir borç, ödeme önünüze gelebilir. Parayla ilgili konular stres verici çalışabilir. İlişkilerden destek ve fayda görebileceğiniz zaman. Bugünlerde alacağınız kararlar kısa vadeli, anlık durumlardan yola çıkılan kararlar olacaktır.
Astrolog Merve Rençber
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