Oğlak burcu olan ünlüler kimlerdir? Oğlak burcu olan Türk ünlüleri hangileridir? İşte oğlak burcu Türk ünlüleri...

Sanat dünyasının sevilen isimlerinin özel hayatları her daim merak ediliyor. Aşk haberleriyle magazin gündeminin göz bebeği haline gelen ünlü isimlerin burçları da araştırılıyor. Mantığı ve sağ duyusuyla dudak ısırtan oğlak burcu ünlülerini merak altına aldık. Karşınızda oğlak burcu Türk ünlüler... BURAK ÖZÇİVİT Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Gaziantepli olan ünlü sanatçı 2005 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Ardından Nest Model of The World’e katılan Özçivit dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmeyi başardı. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Özçivit, ilk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde yaşadı. Burak Özçivit’in rol aldığı filmler arasında ise Musallat, Zarafa, Aşk Sana Benzer, Kardeşim Benim, Kardeşim Benim 2 ve Can Feda yer aldı. Burak Özçivit’in dizileri içerisinde ise Zoraki Koca, Baba Ocağı, İhanet, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Kara Sevda ve Kuruluş Osman bulunuyor. 29 Haziran 2017 tarihinde Burak Özçivit kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile evlendi. 2019 yılında ünlü çift oğulları Karan’ı kucaklarına aldı.

EBRU ŞALLI Ebru Şallı 15 Ocak 1977 yılında İzmir’de doğsu. 1995 yılında düzenlenen Queen Of Turkey yarışmasında birinci seçildi. 1993 tarihinde fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı kariyerine mankenlikle devam etti. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenen Şallı kısa bir süre sonra boşandı. Modelliğin yanında oyunculuk sektörüne de adım atan Şallı’nın rol aldığı diziler arasında Unutabilsem, Belalım Benim ve Gölge Çiçeği yer aldı. 2002 yılında iş insanı Harun Tan’la dünya evine giren Ebru Şallı’nın bu evliliğinden Beren ve Pars adını verdikleri iki çocukları doğdu. 2013 yılında Ebru Şallı ve Harun Tan boşanma kararı aldı. Boşanmanın sonrasında podyum kariyerine ara veren Ebru Şallı pilates eğitmenliği yapmaya başladı. Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı. Spor ve egzersiz programları sunuculuğu yapan Şallı, spor kıyafetleri koleksiyonu için birçok markayla anlaşma sağladı. Kariyer hayatında hızlı adımlar atan Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş’la yeniden nikah masasına oturdu. ÇAĞLA ŞİKEL Çağla Şikel 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çağla Şikel, 1999′te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Çağla Şikel, konservatuar öğrenimine devam ettiği yıllarda Atatürk Kültür Merkezi’nde sözleşmeli personel olarak çeşitli çocuk oyunları ve müzikallerde rol aldı. Çağla Şikel’in rol aldığı oyunlardan bazıları; Fındıkkıran Balesi, Külkedisi, Sihirbaz Oz, Yedisi Birden ve Arşın Mal Alan olarak sıralanabilir. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu ve podyum dünyasına adımını attı. 2002 yılında mankenlik mesleğinin yanı sıra Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği Tri Peypirs Kabaresi’nde oyuncu ve dansçı olarak görev aldı.

Çağla Şıkel’in rol aldığı dizi ve filmler arasında; Görgüsüzler, Cennet Mahallesi, Avrupa Yakası ve Zehirli Çiçek sayılabilir. Çağla Şikel, 9 Ağustos 2008 tarihinde şarkıcı Emre Altuğ ile evlendi. Çağla Şikel’in bu evliliğinden Kuzey ve Uzay Tuncer adında iki erkek çocuğu doğdu. SEDA SAYAN Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan 30 Aralık 1962 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şarkıcılığa çocuk yaşlarda düğün salonlarında çalışarak başladı. Şarkıcılığın yanında sunuculuk yapan Seda Sayan, Sabahların Sultanı programını sunmaya başladı. Kariyer dünyasında öenmli basamakları bir bir çıkan Sayan, özel hayatındaki çalkantılı dönemlerle de dikkatleri çekmeyi başardı. Seda Sayan’ın evlilikleri adeta magazin gündemine bomba gibi düştü. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık'ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikahla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı.

MUSTAFA SANDAL Mustafa Sandal 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. 90’lı yılların popüler sanatçıları arasında yer almayı başaran Mustafa Sandal, 1994 yılında yayınladığı şlk albümü Suç Bende ile büyük bir çıkış elde etti. İlk albümünün ardından 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle pek çok ödül kazandı. Mustafa Sandal albümleri arasında Suç Bende, Gölgede Aynı, Detay, Akışına Bırak, Kop, İste , Devamı Var, Karizma ve Organik yer aldı. Şarkıcılığın yanında oyunculuk yapmaya başlayan Mustafa Sandal Bay E, New York’ta Beş Minare, Başrolde Aşk, Arkadaşım Hoşgeldin ve Arif V 216 filmleri sayılır. Mustafa Sandal 2020 tarihinde otobiyografi türünde Beni Ağlatma kitabını yazdı. 13 Ocak 2008 - 6 Haziran 2018 tarihleri arasında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evli kaldı. Bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu oldu. DENİZ ÇAKIR Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz Çakır, ilk deneyimini Kadın İsterse dizisindeki Alev rolüyle yaşadı. Deniz Çakır’ın tanınırlığı ise Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteriyle yaşadı. Deniz Çakır’ın rol aldığı dizi ve filmler arasında Kadın İsterse, Yaprak Dökümü, İki Arada Aşk, Avrupa Yakası, Ya Sonra, Cam, İffet, Muhteşem Yüzyıl, Yasak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Altınsoylar ve Vurgun sayılır.