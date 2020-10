Oğlak burcu olan ünlüler kimlerdir? Oğlak burcu olan Türk ünlüleri hangileridir? İşte oğlak burcu Türk ünlüleri...

Sanat dünyasının sevilen isimlerinin özel hayatları her daim merak ediliyor. Aşk haberleriyle magazin gündeminin göz bebeği haline gelen ünlü isimlerin burçları da araştırılıyor. Mantığı ve sağ duyusuyla dudak ısırtan oğlak burcu ünlülerini merak altına aldık. Karşınızda oğlak burcu Türk ünlüler...

BURAK ÖZÇİVİT

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Gaziantepli olan ünlü sanatçı 2005 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Ardından Nest Model of The World’e katılan Özçivit dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmeyi başardı. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Özçivit, ilk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde yaşadı. Burak Özçivit’in rol aldığı filmler arasında ise Musallat, Zarafa, Aşk Sana Benzer, Kardeşim Benim, Kardeşim Benim 2 ve Can Feda yer aldı. Burak Özçivit’in dizileri içerisinde ise Zoraki Koca, Baba Ocağı, İhanet, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Kara Sevda ve Kuruluş Osman bulunuyor. 29 Haziran 2017 tarihinde Burak Özçivit kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile evlendi. 2019 yılında ünlü çift oğulları Karan’ı kucaklarına aldı.