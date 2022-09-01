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Güzelleşmek için yaptı ama sonuçları çok ağır oldu! Kaşını boyatacakları uyardı

01.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaşların renginin saç rengine uyum sağlaması isteniyor. Saçlarla uyumlu olan kaşlar çok daha bakımlı bir görünüm sağlıyor. Ancak kaş boyama yöntemleri kötü sonuçlanabiliyor. Kaşlarını boyayan Jennifer Grajeda yüzünde gelişen alerjik reaksiyonları paylaştı. Kaşını boyamak isteyenlerin ekstra dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Güzelleşmek için yaptı ama sonuçları çok ağır oldu! Kaşını boyatacakları uyardı

Son trendlerden olan kaş boyama özellikle kadınlar tarafından sıklıkla uygulanmaya başladı. Jennifer Grajeda’da alışveriş merkezinde bulunan bir kuaföre giderek kaşlarını iple aldırdı ve boyattı. İki çocuk annesi olan Jennifer Grajeda, kaşları boyandıktan sonra yüzünde şişlikler olduğunu fark etti. Ertesi sabah uyandığında gözlerine kadar şişlik olduğunu ve zor gördüğünü belirten Jennifer’ın kaşlarında sızmalar meydana geldi. Doktora giden Jennifer Grajeda yapılan müdahalelerin ardından iki hafta sonra iyileşti. Jennifer daha önceden boya alerjiniz olmasa bile her kaşınızı boyadığınızda önceden alerji testi yapmanız gerektiği konusunda uyardı. Boya alerjisinin bir anda gelişebildiğini belirtti.

“BUNA DEĞDİ Mİ DİYE DÜŞÜNDÜM”

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Jennifer şunları söyledi: "Ertesi sabah uyandığımda, kaşlarım kalkık ve yüzü ezilmiş olduğu için Aslan Kral'daki Scar'a benzediğimi hissettim. Şişkin olduklarından zar zor görebiliyordum, korkunçtu. Gözümü ve görüşümü kaybetmekten korktum. 'Ya buna bir gözümü kaybedersem? Buna değdi mi?' diye düşünerek içsel bir panik atak geçiriyordum. Bütün bu çılgın şeyler ve en kötü senaryo kafamdan geçiyordu.”

BOYAYI TEST ETMEK AKLINA GELMEDİ

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Jennifer yıllarca kaşlarını düzenli olarak cımbız ve ağdayla aldırdığını belirtti. Kuaförde kaşlarını ilk iple aldıran Jennifer ardından kaşlarını boyatınca bu durumun geliştiğini paylaştı. Jennifer şunları söyledi: "Kaşlarımı iple aldı, oturduğumda kaşlarımı renklendirmeyi düşünmüyordum ama kuaföre teklif etti, ben de bir deneyeyim dedim. Maalesef benim yararıma olmadı. Bu tedaviyi yaptıran ilk kişi olmadığımı düşündüm, bu yüzden onları birkaç gün arayla yaptırmam ya da elimde boyayı test ettirmem bile aklıma gelmedi.”

KARINCALANMA HİSSEDİNCE ÇIKARMAK İSTEDİ

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"Orada uzanıyordum ve biraz karıncalanma hissettim ve 'biraz karıncalanma hissi veriyor belki de onu çıkarmalıyız' dedim. Çıkardı ve hemen cildimin çok iyi tepki vermediğini hissettim, bu yüzden eve gittim. Elimden geldiğince en iyi şekilde çıkarmaya çalışmak için kaşlarımı ovaladım." Jennifer kaşlarının hafifçe şişmiş, kırmızı ve tahriş olduğunu söyledi. O gece yattıktan sonra kaşlarının ağladığı hissinin onu uyandırdığını ve ertesi sabah durumlarının önemli ölçüde kötüleştiğini belirtti. "Kaşlarım ve göz kapaklarım bir çeşit lokum gibi şişmeye başladı, göz kapaklarım onları göremeyecek kadar şişmişti. Cildimin şişme nedeniyle ağrıdığını ve çekildiğini hissedebiliyordum."

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