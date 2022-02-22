Güzelliğinize güzellik katacak en iyi kirpik lifting markaları

Çarpıcı bakışlar herkesin hayali. Uzun, kıvrık ve koyu renkli kirpiklerle etkileyici bakışlara sahip olmak çok kolay. Bunun için rimel kullanmak istemiyor ve alternatif arıyorsanız son zamanların sık tercih edilen uygulamalarından kirpik liftingleri mutlaka denemelisiniz. "Kirpik lifting nedir?" diye sorarsanız kısaca bahsedelim. Kirpiklerin rimel ya da kıvırıcı kullanmadan en az 2 hafta boyunca kıvrık kalmasını sağlayan bir işlem. "Kirpik lifting ne demek?" diye merak ediyorsanız kirpik kaldırma ya da kirpik kıvırma olarak da adlandırıldığını söyleyebiliriz. Üstelik kirpiklere zarar vermiyor. Makyaj yapmadan bakışlarınızla dikkat çekmenizi sağlayacak en kaliteli kirpik lifting markalarını sizler için araştırdık. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

Kirpik lifting nasıl yapılır?

Kirpik lifting uygulaması için güzellik merkezlerine gitmek zorunda değilsiniz. Çok daha uygun fiyatlarla evde de kirpik lifting yapımı mümkün. Bunun için ilk olarak kaliteli bir set satın almalısınız.

Kirpik lifting birkaç adım gerektiren bir uygulama. Uygulamaya başlamadan önce yanınıza bolca kulak çubuğu almanızı öneririz çünkü yapıştırma, perma, temizleme ve bakım adımlarında kullanmanız gerekiyor.

İlk olarak yapıştırıcıyı göz kapaklarınıza, mümkün olduğu kadar kirpik diplerine uygulamalısınız. Ardından kirpik boyuna uygun pedi göz kapağınıza yapıştırmalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, doğru büyüklükte ped kullanmak. Eğer kirpikleriniz çok kısaysa en küçük boy ideal seçim olur. Ancak çok düz ve uzun kirpikleriniz varsa large boy pedi tercih etmelisiniz.

Pedi göz kapağına yapıştırdıktan sonra kirpikleri de pedin üzerine yapıştırmalısınız. Set içinde yer alan Y şeklindeki fırçanın düz ucunu kullanarak kirpikleri ped üzerine iyice yapıştırabilirsiniz. Ardından fırçanın tırtıklı ucuyla kirpiklerinizi birbirinden ayırmalısınız. Bu işlemi ne kadar düzgün yaparsanız kirpikleriniz o kadar güzel görünür.

Yapıştırma işlemi bittikten ve yapıştırıcı kuruduktan sonra sıra geldi perma uygulamasına. Kirpiklerin üzerine perma losyonunu sürdükten sonra en az 10 dakika kadar beklemelisiniz.

Bekleme süresinin ardından sabitleyici adımına geçebilirsiniz. Tüm kirpiklere sabitleyiciyi uyguladıktan sonra yine en az 10 dakika kadar beklemeniz gerekiyor.

Ardından kirpikleri temizleyebilirsiniz. Set içinde yer alan temizleyici ürünle kirpiklerinizi pedden ayırdıktan sonra pedi göz kapağınızdan çıkarabilir ve tüm yapıştırıcı kalıntısını temizleyebilirsiniz.

Son adım ise bakım yağını uygulamak. Evde kirpik lifting yapımı işte bu kadar kolay!

1. Çarpıcı bakışlar için: Filfeel Kirpik Kaldırma Seti

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Kıvrık, dolgun ve bakımlı kirpikler için Filfeel Kirpik Kaldırma Seti'ni tercih edebilirsiniz. Set içinde yer alan pedlerin kirpiklerinizin uzunluğuna uygun olup olmadığından endişe ediyorsanız set içerisinde 5 farklı boyda ped olduğunu belirtelim. Böylece kirpiklerinize en uygun pedi kolayca seçebilirsiniz. Üstelik ürün sadece kirpiklerin kıvrık görünmesini sağlamakla kalmaz seyrek kirpiklerin güçlenmesine, onarılmasına ve uzamasına da yardım eder. "Seti uyguladıktan sonra kirpik lifting kalıcılık süresi nedir?" diye sorarsanız yaklaşık 1 ay boyunca etkisi devam eder. Ancak işlemin uzun süre etkili olabilmesi için geceleri uyku bandı kullanmamaya özen göstermelisiniz.

2. Dolgun ve kıvrık kirpikler hayal değil: İconstar Kirpik Lifting Seti

Kirpiklerinizi kıvıran ve bakım yapan bir ürün arayışındaysanız İconstar Kirpik Lifting Seti tam size göre! Ürün, kirpikleri mükemmel şekilde kıvırır ve gözlerinizi daha büyük gösterir. Kısa ve düz kirpiklerin bile doğal, hacimli ve kıvrık bir görünmesini sağlar. İçerisinde yer alan kolajen, kirpiklerin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlar. Ürünün uygulaması yaklaşık 50 dakika sürer. İlk uygulamanın ardından ortalama 1.5 ay sonra kirpik liftingi tekrarlarsanız ikinci uygulamanın etkisinin daha uzun sürmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonraki uygulamaları 2 ya da 3 ayda bir tekrarlayabilirsiniz.

3. Profesyonel ürün arayanlara: Bonnie Kirpik Kaldırma Kiti

Profesyonel kullanıma uygun ürünler arasında yer alan Bonnie Kirpik Kaldırma Kiti ile hayalini kurduğunuz bakışlara sahip olabilirsiniz. Ürün, kirpik ve gözlere zarar vermez. Kolay uygulandığı ve kılıcı olduğu için sık tekrar gerektirmez. Bu sayede kiti defalarca kullanabilirsiniz. Kaliteli malzemelerle yapılan sette 3 farklı boyda ped yer alır. Böylece kirpik boyunuza uygun pedi kullanarak ideal kıvrıma ulaşabilirsiniz. Set içinde uygulama sırasında ihtiyaç duyacağınız tüm fırçalar bulunur. Güvenle kullanacağınız, kirpiklerinizde doğal kıvrım oluşturacak bir ürün arayışındaysanız Bonnie Kirpik Kaldırma Kiti'ni mutlaka denemelisiniz!

4. Özel günler için: Tendia Kirpik Kaldırma Kiti

Daha önce hiç kirpik lifting yapmadıysanız ve güvenilir, kullanımı kolay, uygulama sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm aparatları içeren bir set arayışındaysanız Tendia Kirpik Kaldırma Kiti'ne mutlaka göz atmalısınız. Kaliteli malzemelerle üretildiği için tahrişe neden olmaz. Uzun süre kalıcı etki sunan sette küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 farklı boyda ped yer alır. Böylece hem kirpik uzunluğuna göre uygulama yapabilir hem daha doğal bir etki yakalayabilirsiniz. Özel günlerden önce uygulayarak rimelin etkisini arttırabilir, daha çarpıcı bakışlara sahip olabilirsiniz.

5. Kolay uygulanan: Pongnas Kirpik Lifting Seti

Bakımlı görünmek istiyor ancak çok zaman ayıramıyorsanız kalıcı makyaj uygulamalarını mutlaka denemelisiniz. Kirpik lifting de bu uygulamalardan biri. Diğer kirpik lifting setlerine göre daha uzun süren bir etki isterseniz harika bir ürünle karşınızdayız! Pongnas Kirpik Lifting Seti, kaliteli sabitleyici ürünü sayesinde yaklaşık 3 ay boyunca etkisini sürdürür. Uygulaması oldukça kolay sette kirpik silindirleri yerine silikon pedler bulunduğu için kirpiklere zarar vermez. Uygulama sırasında ihtiyaç duyacağınız tüm ekipmanlar yer alır. Düz ve kısa kirpiklerde bile doğal kıvrımlı görünüm sağlayan seti uzun süre kullanmak mümkün.

6. Daha büyük görünen gözler için: DONTZ Kirpik Kaldırma Kiti

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Düz duran, hacimsiz ve açık renkli kirpikler, gözlerinizin belirgin olmasını engeller. Kirpiklerinizi kıvırarak hem daha büyük görünen gözlere hem daha etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz. Bunun için evde kolayca uygulayabileceğiniz en iyi kirpik lifting seti arayışındaysanız DONTZ Kirpik Kaldırma Kiti sizin için doğru tercih olabilir. Set cilde ve kirpiklere zarar vermez. Böylece etkisi daha uzun sürer. Sette yer alan yapıştırıcı suda çözündüğü için temizlemesi de oldukça kolay. Üstelik içerisinde yapıştırıcının yanı sıra perma losyonu, sabitleyici, temizleyici bakım yağı, silikon pedler, temiz fırça ve Y fırçası gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünler yer alır.

7. Dikkat çeken bakışlar için: Vassoul Lash Lift Kirpik Lifting Seti

En iyi kirpik lifting markası arasında yer alan Vassoul, evde tek başınıza bile kolayca uygulayacağınız bir ürünle karşınızda! Vassoul Lash Lift Kirpik Lifting Seti, birinci sınıf, kaliteli ve doğal malzemeler kullanılarak üretildiği için kirpiklere zarar vermez. Kirpiklerin 3 ila 6 haftaya kadar kıvrık kalmasını sağlar. Profesyonel kullanıma da uygun kirpik lifting setinin içinde uygulama sırasında ihtiyaç duyulan tüm ürünler yer alır. Düz ve kısa kirpiklerde harika etkiler yaratan seti uzun ve kıvrık kirpikler için de kullanmak mümkün. Doğal, dolgun ve kıvrık kirpikler artık hayal değil!

8. Uzun süre kullanmak isteyenlere: Combinal Kirpik Lifting Seti

Uzun süren etkisinin yanı sıra defalarca kullanabileceğiniz bir ürün arayışındaysanız Combinal Kirpik Lifting Seti'ne bakmadan geçmeyin deriz. 6 ila 8 hafta kalıcı etki gösteren seti tam 90 kere kullanmak mümkün. Evet, yanlış duymadınız, ürünü kullanarak 90 defa kirpiklerinizi kıvırabilirsiniz. Düz ve kısa kirpiklerde bile muhteşem etkiler yakalayan setle yaklaşık 1 saat süren uygulamanın ardından doğal, hacimli kirpiklere kavuşabilirsiniz. Keratin içeren ürün, kirpiklerin kıvrık görünmesinin yanı sıra ihtiyaç duyduğu bakımı da sağlar. Üstelik sette diğer ürünlerden farklı olarak renk veren solüsyon da bulunuyor. Böylece özellikle açık renk kirpiklerde bile daha çarpıcı etki elde edebilirsiniz.