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Güzellik merkezlerinin yolunu unutturacak efsane bakım ürünleri

18.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğinizi zirveye taşıyacak bakımlar olmazsa olmazımız. Ancak bebek gibi pürüzsüz bir cilde ulaşmak için ille de güzellik merkezine gitmeye gerek yok. Evinizi adeta güzellik merkezine çevirecek en başarılı ürünleri sizler için araştırdık.

Güzellik merkezlerinin yolunu unutturacak efsane bakım ürünleri

Hem canlı hem de ışıl ışıl bir cilt hayal değil. Üstelik bunu elde etmek için güzellik merkezine gitmeye de gerek yok. Güzellik merkezinin yolunu unutmanızı sağlayacak efsane bakım ürünlerini sizler için araştırdık. Haydi, birlikte inceleyelim.

1. Medisana Selülit Giderici Masaj Aleti ile selülitleri unutun

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Medisana Selülit Giderici Masaj Aleti sayesinde selülitlerden kurtulmak için güzellik merkezlerine gitmenize gerek yok. Ürünü kollar, bacaklar ve kalça için kullanabilirsiniz. Lenf akışı ve kan dolaşımını hızlandıran cihaz, farklı yoğunluklarda masaj özelliğine sahip. Bu sayede yavaş ya da hızlı masaj seviyesini tercih edebilirsiniz. Ürünü, masaj rulolarını çıkararak su ile rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Ergonomik yapısı, her açıdan rahat ve kolay bir kullanım sağlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde ürünü istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Medisana Selülit Giderici Masaj Aleti hakkında bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Tüylerden arınmış bir cilt için Sesu Yüz Ağda Bandı

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Sesu Yüz Ağda Bandı ile kuaför salonlarında zaman harcamanıza gerek kalmıyor. Acil durumlarda hızlı sonuçlar almanızı sağlayan ürün, pratik bir şekilde tüylerinizden kurtulmanıza yardım ediyor. Hassas ciltler için özel olarak formüle edilen ağda bantları, cildi tahriş etmeden en kısa tüylerin bile alınmasını sağlıyor. Ayrıca 28 güne kadar ipeksi ve pürüzsüz bir cilt sunuyor. Şeker içermeyen formülü tüy köklerini beslemiyor. Bu sayede düzenli kullanım halinde tüylerde azalma sağlıyor. Ancak ürünün yüz dışındaki bölgelerde kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.

Sesu Yüz Ağda Bandı hakkındaki detayları incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Homgeel Uv Oje Kurutucu ile hazırlanmak sizin için çocuk oyuncağı

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Homgeel Uv Oje Kurutucu ile ojelerinizin kurumasını beklemek zorunda değilsiniz. Dışarı çıkmak için hazırlık yaparken kadınları en çok zorlayan şeylerin başında tırnaklara yeni sürülen ojeler geliyor. Artık acil durumlarda ojenizin kuruması için beklemenize gerek yok. Cihaz, Uv ışınları ile el ve ayak tırnaklarınıza sürmüş olduğunuz ojelerin saniyeler içerisinde kurumasına yardımcı oluyor. Üstelik ayarlanabilir zamanlayıcı ile hızlı ya da daha yavaş kurutma işlemini tercih edebilirsiniz.

Homgeel Uv Oje Kurutucu ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Organique Peeling ile ipeksi bir cilt

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Vücut bakımınız için büyük paralar harcamanıza gerek kalmadan evinizde pürüzsüz bir cilde Organique Üzüm Çekirdeği Özlü Anti-Aging Şekerli Peeling ile sahip olabilirsiniz. Ürün, üzüm çekirdeği özü ile üretildiği için bütün ciltlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. İlk olarak üzüm parçacıkları ve şeker kristali ile cildinizi temizliyor. Peeling işlemi sonrasında cildiniz masaj etkisi ile yumuşak, canlı ve ölü derilerden kurtulmuş oluyor. Ardından içerisindeki yağlarla cildinizi besliyor ve teninizin yumuşamasına yardımcı oluyor. Ürün, doğal içerilere sahip ve paraben içermiyor.

Organique Üzüm Çekirdeği Özlü Anti-Aging Şekerli Peeling'i satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Philips Tüy Alma Cihazı ile pürüzsüz bacaklar

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Tüylerinizden kurtulmak için Philips Tüy Alma Cihazı sayesinde lazer epilasyona gitmek zorunda kalmayacaksınız. Ürün, IPL teknolojisi ile vücudunuzdaki tüylerin azalmasına yardımcı oluyor. Uzun süreli kullanımlarda ise tüylerin yeniden uzamasının önüne geçiyor. Cihaz, farklı tüy ve cilt yapılarına uygun. Farklı başlıkları sayesinde vücudunuzun çeşitli bölgelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. SmartSkin sensörü sayesinde cilt tonunuza uygun ayarı da kolayca bulabilirsiniz. Ürün hem kablolu hem de kablosuz kullanma özelliği sayesinde zorlu bölgelere kolaylıkla ulaşma imkanı sağlıyor.

Philips Tüy Alma Cihazı'nı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Bakımlı ve güzel ayaklar için Homedics Premium

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Homedics Premium Ayak Spa ve Pedikür Ponza Taşı Seti, ayaklarınız için birçok uygulamayı tek bir üründe birleştiriyor. Artık güzellik merkezini evinize getirebilirsiniz. Ürünün ayak masajlı küveti sayesinde yıpranmış ayaklarınızı rahatlatabilir ve ayaklarınızda biriken stresten kurtulabilirsiniz. Bubblemate Foot Spa ile ayaklarınıza SPA yapabilir ve suyu sıcak tutma özelliği sayesinde bu keyfi uzatabilirsiniz. Ayak banyosundan sonra pedikür ponza taşı ile ayaklarınızı nasır ve sert tabakadan kurtarabilir ve daha bakımlı ayaklara sahip olabilirsiniz.

Homedics Premium Ayak Spa ve Pedikür Ponza Taşı Seti için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Liquid Keratin Maskesi ile güçlü saçlar

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Bakımlı ve dolgun saçlar için kuaförün yollunu tutmanıza gerek yok. Liquid Keratin Maskesi, size istediğiniz güzel saçlara ulaşma imkanı veriyor. Ürün, saçlarınıza yüksek oranda nem takviyesi yapıyor. Bu sayede daha güçlü ve canlı saçlara kavuşmanızı sağlıyor. Ayrıca saçınızı besliyor, onarıyor ve saç boyanızın rengini koruyor. Saç kopması ve dökülmesini gözle görülür seviyede azaltıyor. Düzenli kullanımda ise nem seviyesi yükselen saçlar, eskiye oranla daha kolay taranıyor. Bakımlı saçların ihtiyaç duyduğu protein, ürünün bileşenindeki keratin ile karşılanıyor.

Liquid Keratin Maskesi'ni detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Dilediğiniz saç modellini Dyson Airwrap Complete ile yapın

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Kadınların en yakın arkadaşı olmaya aday Dyson Airwrap Complete Uzun Saç Şekillendirici, 3 kademeli hava akış hızına sahip. Cold Shot özelliği, istediğiniz saç şekline uygun hava sıcaklığını ayarlıyor, gerekirse ısıtma parçasını devre dışı bırakabiliyor. Güçlü bir motora sahip olan ürün, bu sayede hava basıncı üretebiliyor. Coanda etkili şekillendirici ile aşırı ısı kullanmadan sadece hava ile saçınızda bukleler oluşturabilirsiniz. Ayrıca coanda etkili fırçalar ile saçlarınızı düzleştirebilirsiniz. Ürünün içerisindeki farklı başlıklar ile dileğiniz uygulamayı kolayca yapabilirsiniz.

Dyson Airwrap Complete Uzun Saç Şekillendirici hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayın.

9. Gözeneklerden sonsuza denk kurtulmak için Duaderm Gözenek Sıkılaştırıcı Scrubber

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Duaderm Gözenek Sıkılaştırıcı Scrubber, cildi ölü hücrelerden arındırıyor. Gözeneklerin içerisindeki kirleri derinlemesine temizliyor. Cihaz, radyo frekansı ile cildin gençleşmesine yardım ediyor. Ayrıca cildi sıkılaştırıyor. Ürün, aynı zamanda cildin onarılmasını da sağlıyor. Titreşim özelliği ve spatulası sayesinde kan dolaşımını artırıyor. Ultrasonik dalgalar sayesinde cilde uygulanan faydalı besinlerin yüz tarafından daha kolay ve hızlı emilmesine yardımcı oluyor. Ürün, melanin salgısını azaltarak berrak ve lekesiz bir cilt elde etmenizi sağlıyor.

Duaderm Gözenek Sıkılaştırıcı Scrubber'u detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Daha genç görünüm için Weile

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Weile Boyun Kırışıklık Giderici Gıdı Toparlama Cihazı ile sarkan gıdılarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Özellikle yaş ilerledikçe cilt deformasyonları başlıyor ve çene altı gibi bölgelerde istenilmeyen sarkmalar olabiliyor. Bu ürün sayesinde herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan daha sıkı ve diri bir çene altı ve boyuna sahip olabilirsiniz. Vücuttaki her kas gibi yüz ve boyun kasları da egzersize ihtiyaç duyuyor. Ürün bu ihtiyacı karşılayarak boyun, çene ve yüz kaslarının çalışmasını sağlıyor. Ayrıca vücutta biriken yağların parçalanmasına yardımcı oluyor. Üstelik kolajen lifleri güçlendirerek kaz ayaklarını ve ciltteki diğer kırışıklıkları azaltıyor.

Weile Boyun Kırışıklık Giderici Gıdı Toparlama Cihazı hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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