Güzellik uğruna başına gelenleri paylaştı! "Hayatımı mahvetti"

Çene dolguları (Jawline) çenenizin şeklini değiştirerek daha keskin ve genç bir görünüm kazanmasını sağlayabiliyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan jawline uygulamaları en sık tercih edilen operasyonlar arasında bulunuyor. Jodie, daha keskin hatlı çeneye sahip olmak için çene dolgusu yaptırdı. Ancak operasyondan sonra çenesi beklenmedik şekilde şişmeye başladı.

Gün geçtikçe daha fazla şişen çenesi hakkında paylaşım yapan Jodie, " Şişliğin tamamen inmesi yaklaşık 10 gün sürdü, yaklaşık 7 gün boyunca yemek yiyemedim."

Çenesi anormal seviyede şişen Jodie, çene dolgusunun hayatının en kötü deneyimi olduğunu söyledi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları arasından biri "2 hafta boyunca ağzımı tam olarak açamadım. Ürüne alerjim olduğunu söylemeye çalıştılar." dedi.

ÇENE DOLGUSU NASIL YAPILIR?

İşlem sırasında, çene çizgisi boyunca çeşitli yerlere küçük miktarlarda dermal dolgu jeli enjekte edilir. Bu işlem, cildi içten dışa doldurarak alanın konturlarını değiştirir. Sonuç, daha belirgin bir çene çizgisidir. Dermal dolgu enjeksiyonu, çene hattından sarkan gevşek cildi dolgunlaştırmaya yardımcı olurken bölgenin daha genç görünmesini sağlar.



