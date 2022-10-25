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  4. Haber alınamayan kadın pitonun midesinden çıktı! İnanılmaz anlar saniye saniye görüntülendi

Haber alınamayan kadın pitonun midesinden çıktı! İnanılmaz anlar saniye saniye görüntülendi

25.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın, kauçuk toplamak için ormana gitti. Ancak kadından daha sonra haber alınamadı. Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ormanda midesi şişmiş bir piton bulundu. Kadının pitonun midesinde olduğu anlaşılınca pitonun gövdesi kesilerek kadının cansız bedeni çıkarıldı. Bu şok etkisi yaratan anlar saniye saniye görüntülendi.

Haber alınamayan kadın pitonun midesinden çıktı! İnanılmaz anlar saniye saniye görüntülendi

Endonezya’da Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu. Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu.

CANSIZ BEDENİ PİTONUN MİDESİNDEN ÇIKTI

Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.

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Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.

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İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER! PİTONU KESİP MİDESİNDEN ÇIKARDILAR

Görüntülerde yılanın gövdesinin kesilerek açıldığı ve kadının cansız bedeninin pitonun midesinde olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya yılan piton

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