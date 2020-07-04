Haberi alıntılayarak uyardı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken düğün paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan düğünlerdeki koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler."

Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler. pic.twitter.com/IigA68rSYx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020

HABERİ ALINTILADI

Bakan Koca açıklamasının ardından basında yer alan haberlerden bir alıntı da yaptı. Alıntıda şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa’da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkat çekti.” GAZETELER

“Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa’da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkat çekti.” GAZETELER — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020



