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  4. Haberi alıntılayarak uyardı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken düğün paylaşımı

Haberi alıntılayarak uyardı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken düğün paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 22:00 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düğünlerde koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığını belirterek, ‘’Eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor.’’ dedi.

Haberi alıntılayarak uyardı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken düğün paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan düğünlerdeki koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler."

HABERİ ALINTILADI

Bakan Koca açıklamasının ardından basında yer alan haberlerden bir alıntı da yaptı. Alıntıda şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa’da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkat çekti.” GAZETELER


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