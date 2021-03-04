Habertürk canlı yayınındaki zabıt katibi açıklamasına suç duyurusu

Açıklamada, şöyle denildi: “Arıtürk'ün yaptığı bu mesnetsiz ve talihsiz açıklamayı kınıyoruz. Dile getirdiği ve sorun olarak yansıttığı bu iddiaları, akademik hayatın kronik bir sorunu olarak görüyor; sahada yaşanan problemleri akademik değerlendirmelerinde dile getirdiklerinde, yeterli bilgi olmadan söyleme döktüklerini görüyoruz. Dünya genelinde yaşanan COVID-19'un getirdiği pandemi sürecinde karşılıksız fedakarlıkla görev yapan Zabıt Katiplerinin bu emeğinin karşılığının maddi bir değerlendirmesi yoktur. Adalet sisteminin işlemesini pandemiye rağmen göğüslemiş ve sistemin çarklarının dönmesini sağlamıştır. Tüm bu bilgilere vakıf olmayan Dr. Ramazan Arıtürk, mahkeme kalemlerinde çalışan zabıt katiplerinin ancak getir götürünü yapar.”

Büro Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Mustafa Karabiber, yaptığı basın açıklamasında, "Bir TV kanalında Fatih Altaylı moderatörlüğünde 02 Mart tarihinde yayınlanan 'Teke Tek' açık oturum programında İstanbul Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan Dr. Ramazan Arıtürk'ün zabıt kâtiplerine yönelik olarak zabıt katipliği görevi ve mesleğini aşağılayıcı şekilde yapmış olduğu, 'Bu arkadaşlarımız lise mezunu ve hakimlerin sadece getir götür işlerine bakan, bir dosya inceleme yetkinliğine sahip olmayan, bir karar bakma şansı olmayan, Yargıtay kararlarının ne olduğunu anlayamayabiliyorlar ve daha çok örfi olarak gelenler, bunun bir sistematiği yok' açıklaması bilhassa üyelerimizin bilgilendirmesi ile öğrenmiş olduğumuz kadarıyla 81 ilde adliyelerde çalışan zabıt katipleri nezdinde büyük tepki toplamıştır. Bu sebeple şüpheli hakkında işbu şikayeti yapma zorunluluğu doğmuştur.

'MAĞDURİYETE NEDEN OLACAK SÖYLEM'

Suç duyurusu konusu eylemde şüpheli 'tüm zabıt katiplerini' aşağılayarak, Anayasa'yı ve Türk Ceza Yasası'nı açıkça ihlal etmekte ve görevlerinin gerektirdiği sorumluluklara aykırı hareket etmektedirler. Zabıt katipliği görevini icra eden kişilerin mağduriyetine neden olacak yöndeki bu söylem sebebi ile şüphelinin evleviyetle 5237 sayılı TCK’nın 125. ve 216. maddeleri ve devamında eylemine uyan TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmaları gerektiğinden işbu başvurunun yapılması zorunluluğu doğmuştur" dedi.

Karabiber, basın açıklamasından sonra Samsun Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere suç duyurusunda bulundu.

İHA

