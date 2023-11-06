HAC KAYITLARI 2024 E DEVLET EKRANI: Diyanet ile hac kesin kayıt nasıl yapılır, son gün ne zaman? Kesin kayıt işlemleri başladı

Hac kesin kayıt tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Yayımlanan duyuruya göre hac kesin kayıtları 6 Kasım itibarıyla başladı. Süreç 24 Kasım 2023 Cuma günü sona erecek. Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden gerçekleştirilebilecek.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR, NEREDEN?

Hac kesin kayıtları ile ilgili Diyanetİşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız "Organizasyon Seçim" belgelerini 06 Kasım 2023 Saat: 08:00'den itibaren; e-Devlet sistemine giriş yaparak Hac İşlemleri menüsünden yapabileceklerdir. Vatandaşlarımız tercihlerini "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" seçerek belirleyeceklerdir."

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Hac fiyatları 2024 yılı için belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan hac bültenine göre konaklama fiyatları şu şekilde:

1 Kişilik Konaklama Ücreti:

4 Kişilik Oda: 24.500 SAR

3 Kişilik Oda: 26.500 SAR

2 Kişilik Oda: 28.500 SAR

0-2 Yaş Arası Bebek (0-24 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 7.200 SAR

3-7 Yaş Arası Çocuk (25-72 A): 2-3-4 Kişilik Oda 14.000 SAR

7-12 Yaş Arası Çocuk (73-144 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 15.350 SAR

DİYANET AÇIKLADI! İŞTE HACCA GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ...

Paylaşılan broşüre göre gidişler 9 Mayıs-12 Haziran 2024 tarihleri arasında olacak. Dönüş tarihleri ise 22 Haziran-17 Temmuz 2024 olarak belirlendi.





