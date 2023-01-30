HAC KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Dikkat ön kayıt başvuruları yarın sona eriyor! İşte 2023 hac kura takvimi...

Hac kura çekilişi tarihi merak edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayını kutsal topraklarda ağırlayacaklarını açıklamıştı. Birçok kişi arama motorlarında, "Hac kuraları ne zaman çekiliyor?" sorusunu araştırıyor. İşte 2023 hac kura takvimi...

2023 HAC KURA ÇERKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac kura çekilişi tarihi merak konusu oldu.

Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti.

Öte yandan 26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru süreci gelen taepler üzerine 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

2023 HAC KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuya ilişkin açıklamasında, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemler 31 Ocak'a kadar e-Devlet'ten yapılabilecek.

HAC KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor. Ön kayıt başvurusu ekranında ilk olarak Hac önkayıt müracaatının yapılabilmesi için 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında anlaşmalı bankalardan birisine ( Albaraka, Halkbank, Kuveyttürk, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) ön kayıt ücreti olarak 250 TL yatırılması gereklidir. Bu işlem tamamlandıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

HAC KAYIT VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYININZ

