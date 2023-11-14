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  4. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu! Rektörlük açıklama yaptı

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu! Rektörlük açıklama yaptı

14.11.2023 23:18 | Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar, üniversiteye ait Beytepe Öğrenci Evleri'ndeki yurt odasında ölü bulundu. Üzücü olayın ardından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu! Rektörlük açıklama yaptı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan Ayşegül Tayyar, Beytepe Öğrenci Evleri'nde kaldığı yurt odasında ölü bulundu.

REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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