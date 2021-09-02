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Hacettepe Üniversitesini kazandı! Otizmli Nâzım azmiyle herkesi duygulandırdı

02.09.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 yıl önce İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde ortaokul eğitim hayatına başlayan ve bu yıl Beyoğlu Kampüsünden mezun olarak Hacettepe Üniversitesini kazanan otizmli Nâzım Özgün İpek, okul bulma ve eğitim sürecinde yaşadığı zorlukları sosyal medyada dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesini kazandı! Otizmli Nâzım azmiyle herkesi duygulandırdı

16 sene önce asperger otizm raporu verilen ve 9 ilkokul 6 ortaokuldan kabul alamayan otizmli Nazım Özgün İpek, ilkokul öğretmeni Gönül Sözöz'e seslenerek kendisine verdiği emek için teşekkür etti. "Bugün Hacettepe kazanmış otizmli/Aspergerli Nâzım işte benim. Çünkü canım Gönül öğretmenim 'Ben seni okuturum çocuğum' dedi, hepsi bu. Yeter ki engel olmayın" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ OKURSA ÇOK SEVİNİRİM"

İlkokul öğretmeni Gönül Sözöz ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan İpek, yaşadıklarını “Size eski ama çok gerçek bir hikâyem var, özellikle ilkokul öğretmenleri okursa çok sevinirim. Fotoğraftaki ilkokul öğretmenim, Gönül Sözöz, hiç otizmli öğrencisi olmamış 25 senelik ilkokul öğretmeniydi. 'Çok çocuk okuttum, otizm bilmem, ama anlatırsan okuturum,' demiş anneme.” sözleriyle hikâyesine başladı.

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"GÖZÜNÜN İÇİ GÜLÜYORSA KÖTÜ BİR ŞEY OLMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Ailesinin dışında kimsenin kendisiyle temasına izin vermediğini ifade eden Nazım, Gönül öğretmenle kurabildiği yakın iletişimi “Gönül öğretmenim kocaman sarıldı ilk gün, önce ittim onu, annem ve ablam dışında kimse dokunamazdı bana. 'Sen bana alışacaksın çocuğum, bana otizm öğretirsen ben de sana okumanın zevkini öğreteceğim' dedi, Hiç unutmadım. Gözünün içi gülüyorsa kötü bir şey olmaz diye düşündüm.” sözleriyle ifade etti.

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“BAŞARACAĞINA İNANIYORDUK"

Eğitimde öğretmen yaklaşımının önemine dikkat çeken Nazım, bu yıl ilk tercihi olan Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünü kazandı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Beyoğlu Kampüsü Lise Müdürü Gökhan Eroğlu, Nazım’ın lise hayatı boyunca annesiyle beraber her adımını, her gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek “Nazım bize güvendi. Biz de tüm öğretmenlerimizle, arkadaşlarının da desteğini alarak onun yanında olduk. Başaracağına inanıyorduk” dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren ise Nazım’ın hikayesini alıntılayarak “Sevgili Nazım, Başarı hikayenle ve azminle bizleri çok duygulandırdın. Gönül Öğretmen başta olmak üzere görevini çocuk sevgisiyle yapan tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler! Üniversite hayatının da İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejindeki kadar başarılı geçmesini diliyorum. Tebrikler” paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Koleji
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